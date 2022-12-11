«У вас парад — мы будем по нему стрелять». Кто в Париже призывает Киев стрелять по Москве

После атаки ВСУ на российские авиабазы под Рязанью и Саратовом отставной французский генерал Яковлефф призвал Украину расширить географию ударов и нанести их по военному параду в Москве (видимо, имея в виду Парад Победы 9 мая). Яковлефф посчитал, что Киев вполне может объявить парадное шествие законной военной целью.

Украина могла бы наносить удары по Москве для дестабилизации обстановки внутри России. Об этом в эфире телеканала LCI заявил отставной французский генерал Мишель Яковлефф.

«Для дестабилизации положения Украина могла бы совершать и другие атаки. По гораздо более символичным целям. Они могли бы обстрелять Москву. Например, во время следующего большого парада в Москве они могли бы посчитать его военной целью и нанести удар по нему. Они могли бы объявить: у вас большой парад, значит мы будем стрелять в центр марширующих батальонов», — сказал Яковлефф.

В ответ ведущий говорит генералу, что именно поэтому США и НАТО отказываются предоставлять Киеву ракеты большей дальности — из-за опасения эскалации конфликта. Однако Яковлефф отметил, что украинцы, похоже могут самостоятельно изготавливать вооружение, способное наносить удары в глубине российской территории. Этими словами французский военный намекнул на недавние инциденты на аэродромах в Рязанской и Саратовской областях.

Яковлефф, который долгое время ззнимал высокую должность в оперативном командовании НАТО в Брюсселе, ранее неоднократно допускал неоднозначные высказывания на тему конфликта на Украине. В частности, он считает, что военнослужащие северо-атлантического альянса должны официально принимать участие в боях на стороне Киева. Кроме того, в ноябре он говорил, что у украинцев нет необходимого количества ресурсов и солдат, чтобы усилить наступление на южном направлении и добраться до Крыма.

Утром 5 декабря появились сообщения о взрывах на военных аэродромах «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Они удалены от ближайших позиций ВСУ приблизительно на 700 км. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что авиабазы были атакованы дронами.

В российском Минобороны позже подтвердили, что украинская армия попыталась нанести урон российской дальней авиации с помощью реактивных беспилотников советского производства, летевших на низкой высоте. Средствами ПВО дроны были сбиты, а их упавшие обломки незначительно повредили обшивку двух самолетов. В результате погибли трое российских военнослужащих из технического персонала аэродромов, еще четверо получили ранения.

Военные эксперты предположили, что аэродромы могли быть атакованы модернизированными беспилотниками Ту-141 «Стриж», разработанными еще в 1970-х годах и до сих пор стоящими на вооружении ВСУ. Украинские провластные Telegram-каналы со ссылкой на источники в офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что атаки наносились с помощью БПЛА, переданных Киеву британскими спецслужбами. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков днем 5 декабря говорил, что ему неизвестны подробности инцидентов на авиабазах под Рязанью и Саратовом. Однако позже пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин 6 декабря созвал заседание Совбеза, темой которого были «вопросы обеспечения внутренней безопасности государства».

После атаки на аэродромы российские военные на протяжении нескольких дней наносили массированные удары по военным объектам на территории Украины, а также по объектам энергетической инфраструктуры. В результате несколько регионов, в том числе Одесская, Полтавская, Киевская области, частично или полностью остались без света.

9 декабря глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о готовности атаковать всю территорию России.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — сказал Данилов, отвечая на вопросы о реакции Киева на российские удары по критически важным инфраструктурным объектам.

11 декабря в администрации американского президента Джо Байдена сообщили, что Вашингтон не подталкивает Киев к военным операциям внутри России.