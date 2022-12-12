12 декабря 2022, 08:33 Политика Военная операция РФ на Украине. День 292-й Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 292-й день Петр Николаев

close 100% Работа с ракетными системами залпового огня «Град» на ремонтной базе ВС РФ на Херсонском направлении специальной военной операции Евгений Биятов/РИА Новости

Байден созвонился с Зеленским и обсудил с ним российские удары по украинской энергетической инфраструктуре — Вашингтон и дальше будет поставлять Киеву системы противовоздушной обороны, сообщил президент США. Пушилин заявил о продвижении союзных сил по всей линии фронта. ВСУ дважды за ночь обстреляли город Горловку. Сегодня ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.