Военная операция РФ на Украине. День 292-й

Президент США Джо Байден 11 декабря в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о приоритетах Вашингтона по укреплению противовоздушной обороны украинского государства, передает пресс-служба Белого дома.
Как говорится в заявлении, американский лидер «подчеркнул приоритетные меры» Соединенных Штатов «по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности».
Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру», основанному на «фундаментальных принципах» устава ООН.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме, Вашингтон, 2021 годGlobal Look Press
Минобороны РФ:
«На полигонах в Республике Беларусь военнослужащие Вооруженных Сил РФ, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают курс интенсивной боевой подготовки. В настоящее время мотострелки ЗВО отрабатывают штурм укрепленных районов. При помощи бронетехники они блокируют условного противника в населенном пункте и, действуя малыми группами, ведут учебные уличные бои».
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска продвигаются вдоль всей линии соприкосновения.