«Это особенно важно именно зимой». Зеленский попросил Байдена помочь с ПВО

Владимир Зеленский в беседе с Джо Байденом сообщил, что 50% энергетической инфраструктуры Украины уничтожено в результате ракетных ударов. На этом фоне в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит мощности, проинформировали в «Укрэнерго». Президент Украины призвал американского лидера помочь с формированием противовоздушной обороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, сообщается в понедельник, 12 декабря, на сайте украинского лидера.

«Глава государства выразил благодарность американскому коллеге за очередной пакет оборонной помощи, анонсированный в прошлую пятницу, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, лидерство в консолидации международных усилий по противодействию российской агрессии», — отмечается в пресс-релизе.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь мира, и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели.

«Именно для этого на саммите G20 президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает 10 критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить войну», — говорится в сообщении.

Президент Украины рассказал о позиции Киева относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира.

Зеленский также выразил благодарность за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. «Она не только способствует достижению успеха в поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики», — констатировал он.

«Украинский лидер проинформировал Байдена о последствиях российского ракетного террора, в результате которого уничтожены около 50% энергетической инфраструктуры», — следует из текста.

В этом контексте Зеленский отметил помощь, оказываемую Соединенными Штатами для восстановления энергосистемы Украины, и выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере, указали в Офисе украинского президента.

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность формирования эффективной противовоздушной обороны и призвал Байдена «сделать все возможное, чтобы оградить мирное население Украины и ее критическую инфраструктуру». «Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период», — пояснил он.

«Президент Украины поблагодарил лидера США за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также за четкую и последовательную приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах», — заключили в пресс-службе. Военная операция РФ на Украине. День 292-й «Укрэнерго» сообщила о «значительном дефиците мощности» в энергосистеме Украины. Кулеба считает... 12 декабря 15:21

В свою очередь, Байден подтвердил приверженность оказанию Украине экономической, гуманитарной помощи, а также содействию в области безопасности и «привлечения России к ответственности», передает ТАСС.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары оружием большой дальности «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины», следует из сообщений Минобороны РФ. Как заявил президент России Владимир Путин, «это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России».

На этом фоне в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощности, проинформировали в «Укрэнерго».

В компании уточнили, что за минувшую неделю энергосистема «трижды подверглась атакам со стороны России: это — уже восьмая по счету — массированная ракетная атака 5 декабря и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на юге и востоке страны в выходные».

«В результате ударов Украина не может в полной мере использовать мощности тепловых электростанций. Ситуация в Одесской области остается сложной. Работы по устранению последствий атак осложняются плохой погодой», — отмечает «Укрэнерго».

По последним данным ООН, потери среди мирного населения Украины с начала российской спецоперации составляют: 6702 убитых (в том числе — 424 ребенка), 10 479 раненых (среди них — 775 детей). 16,9 млн украинцев покинули свои дома, из них 10,5 млн были вынуждены уехать из страны. Позднее 6,2 млн человек вернулись назад, сейчас в Европе находятся 4,3 млн украинских беженцев.