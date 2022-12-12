Виктор Бут вступил в ЛДПР. Идти на выборы он пока не собирается

Виктор Бут, который на днях вернулся в Россию в рамках обмена заключенными с США, стал членом ЛДПР. Партбилет ему вручил Леонид Слуцкий на слете, посвященном 33-летию партии. Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах. Ранее он дал интервью, в котором сказал, что поехал бы на Украину добровольцем «если бы была возможность».

Осужденный в США за торговлю оружием гражданин России Виктор Бут, который три дня назад вернулся в Москву в рамках обмена заключенными с США, стал членом партии ЛДПР.

Партийный билет Буту вручил глава партии Леонид Слуцкий на сцене Колонного зала Дома союзов во время слета, приуроченного к 33-летию ЛДПР.

«Мы — партия патриотов! Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!» — заявил Слуцкий.

Он поблагодарил Бута за решение вступить в партию и назвал его «мужественным человеком, который стал символом борьбы за принципы, за духовные и нравственные устои сегодняшней России».

Ранее Слуцкий сообщил, что партия пригласит Бута на заседание думского комитета по международным делам и фракции ЛДПР.

Сам Виктор Бут заявил, что пока не собирается выдвигать свою кандидатуру на какие-либо выборы.

«Пока не собираюсь», — цитирует его РИА Новости. Он также сказал, что испытывает симпатии к ЛДПР, поскольку это «державная партия», которая «близка к народу».

Всероссийский слет ЛДПР проходит в Москве с 11 по 13 декабря. Член высшего совета ЛДПР, сенатор Елена Афанасьева ранее рассказала, что на нем будут обсуждать организацию «предвыборной кампании партии 2023 года».

close 100% Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и новый член партии ЛДПР Виктор Бут (слева направо) во время собрания членов партии ЛДПР в Колонном зале Дома союзов, 12 декабря 2022 года Сергей Карпухин/ТАСС

«Просматривается политтехнология»

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, комментируя вступление Бута в ЛДПР, назвал его преданным стране человеком, но предположил, что такое «срочное» вступление в партию — «не совсем» его личный выбор.

«Человек стойкий, имеющий характер и преданный стране. Я не вправе тут давать оценки, но рискну предположить, что такое срочное вступление не совсем обосновано его личным выбором. Скорее просматривается политтехнология», — сказал пресс-секретарь КПРФ «Газете.Ru».

Ющенко не ответил на вопрос о том, разочарованы ли в КПРФ выбором Бута в пользу ЛДПР. «У нас членство в партии не спускается разнарядками и не определяется медийностью. У нас вступают в партию строго по уставу. Мы регулярно принимаем в партию много молодежи по стране», — сказал он.

В беседе с «Газетой.Ru» член ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что в партии Бут займется «тем, что ему будет близко».

«Если он себя будет видеть в активной общественно-политической жизни, будет готов, то у любого члена партии есть потенциальная возможность участвовать в выборах разного уровня. Поэтому не надо делать сенсацию, не надо кричать, что сейчас он станет депутатом Госдумы», — сказал Нилов.

Он напомнил, что выборы в Госдуму состоятся через несколько лет. По словам депутата, «нужно дать человеку выдохнуть, понять, чем он хочет заниматься, проявлять себя, и дальше все станет на свои места».

Стал бы добровольцем

После возвращения в Россию Виктор Бут дал интервью ведущей телеканала RT и депутату Госдумы от «Единой России» Марии Бутиной — в 2018 году она была осуждена на полтора года заключения в США по обвинению в работе иностранным агентом без лицензии. После сделки со следствием срок был сокращен, ее депортировали в Россию.

В разговоре с Бутиной Бут заявил, что поддерживает военную операцию на Украине и записался бы в добровольцы.

«Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», — сказал он.

По его словам, он не понимал, почему военную операцию «не объявили раньше».

8 декабря Бута после нескольких месяцев переговоров обменяли в аэропорту Абу-Даби на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую задержали в феврале 2022 году в аэропорту «Шереметьево». В ее ручной клади обнаружили картриджи к электронной сигарете с добавлением масла гашиша, которое разрешено в США, но запрещено в РФ. Грайнер обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к девяти годам колонии.

Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.

Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения.

За что судили Бута

В начале 1990-х бизнесмен Виктор Бут занимался сдачей в аренду самолетов, которые совершали рейсы из Европы и Азии в Африку. Он арендовал самолеты в Европе, сдавал в Африке и зарабатывал на разнице в стоимости.

Помимо гражданских рейсов, на самолетах Бута возили в том числе легальные военные грузы. Как говорил сам Бут, на них в том числе перебрасывали французские военные подразделения в Анголу.

В конце 1990-х в западных СМИ стали появляться публикации о причастности Бута к торговле оружием. Как писала газета New York Times, в 2000-м году группа экспертов Совбеза ООН подготовила доклад, в котором утверждалось, что Бут руководил поставками оружия повстанцам в Анголе, находившейся в состоянии многолетней гражданской войны.

В 2002 году Бельгия объявила бизнесмена в международный розыск, обвинив его в контрабанде алмазов и отмывании денег. Два года спустя ООН и США потребовали заморозить его счета.



6 марта 2008 года Виктор Бут был арестован в Бангкоке, куда прилетел, по его словам, на отдых. Позднее в обвинительном заключении утверждалось, что американские спецслужбы выманили Бута в Таиланд под предлогом сделки по нелегальной продаже ракет класса «земля — воздух» боевикам колумбийской организации FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа»). В США ее признали террористической. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

Виктора Бута обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году его экстрадировали в США после двух лет в тайской тюрьме, а в 2012-м суд приговорил его к 25 годам заключения.

Вину россиянин не признал. Он отрицал все обвинения и заявлял, что занимался легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.