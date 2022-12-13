Военная операция РФ на Украине. День 293-й

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе переговоров с премьером Франции Элизабет Борн выразил надежду на то, что Париж продолжит оказывать военную и финансовую помощь.

«Призвал французское правительство присоединиться к реализации плана быстрого восстановления Украины. В этом контексте обсудили помощь в поставках энергетического оборудования. Рассчитываем, что Франция продолжит военную, а также финансовую поддержку», — сообщил премьер Украины.