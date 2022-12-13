Военная операция РФ на Украине. День 293-й

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие не хотят выполнять приказы командования относительно контрнаступления под Артемовском (украинское название — Бахмут), передает ТАСС.
По словам Марочко, в подразделениях ВСУ в этом районе отмечаются массовые саботажи и невыполнение приказов вышестоящего командования.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе переговоров с премьером Франции Элизабет Борн выразил надежду на то, что Париж продолжит оказывать военную и финансовую помощь.
«Призвал французское правительство присоединиться к реализации плана быстрого восстановления Украины. В этом контексте обсудили помощь в поставках энергетического оборудования. Рассчитываем, что Франция продолжит военную, а также финансовую поддержку», — сообщил премьер Украины.
Украина восстановила работу всех атомных энергоблоков, которые она контролирует, пишет издание «Политика Страны».
По словам министра энергетики Германа Галущенко, теперь «все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают».
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что российские войска взяли в плотное кольцо город Марьинка.
«В Марьинке (ДНР) бои за город продолжаются. Противник оказывает сопротивление. Город в плотном кольце, бои идут в центре города», — заявил он.
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о рекордных темпах уничтожений западных РСЗО в Запорожской области, пишет РИА Новости.
«Только за последние дни уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационных станций. Кроме того, нанесены удары по складам с боеприпасами», — заявил Рогов.
Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд, сообщило председательство Чехии в Совете ЕС на своей странице в Twitter.
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщили в Росавиации.
По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины фактором приближения победы над вооруженными силами Украины.
Олаф Шольц считает возможным возобновление экономического сотрудничества с Россией после окончания конфликта на Украине.
Канцлер Германии отметил, что даже после окончания нынешних событий на Украине Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте. По этой причине, по его мнению, важно подготовиться к этому времени. «Ясно одно: отношения, которые у нас были, в настоящее время сокращаются», — приводит его слова агентство DPA.
«Однако Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, которые стремятся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время», — считает глава правительства ФРГ. «Только не сейчас. В данный момент мы ужесточаем санкции», — констатировал он.
Олаф ШольцPiroschka van de Wouw/Reuters
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные нанесли удар по территории химзавода «Стирол».
«Степень разрушений уточняется», — сказано в сообщении в его Telegram-канале.
Несколько стран Евросоюза предприняли демарш после заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставить РФ гарантии безопасности после конфликта на Украине.
По информации Reuters, официально против позиции Парижа выступили Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша.
Bloomberg сообщил о шансе России вернуть лидерство в поставках газа в ЕС.
ЕС может не вернуться к долгосрочным контрактам с Россией, но если блок хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему понадобится немного дешевого газа из России, пишет агентство.
«Для многих немецких политиков цены имеют значение. Сейчас Берлин платит €140 ($180) за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — отмечает Bloomberg.
В Запорожской администрации сообщили о повреждении моста после взрыва в пригороде Мелитополя в селе Константиновка.
«По предварительным данным, <...> у опоры моста была заложена взрывчатка», — заявил член главного совета Запорожской областной администрации Владимир Рогов.
В Telegram-канале администрации города говорится, что движение по мосту приостановлено.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна готова принять у себя специальный трибунал по Украине, сообщает вещательная компания NOS.
По ее данным, Хукстра заявил, что если есть необходимость в таком трибунале, он может быть создан в Гааге. По словам главы МИД Нидерландов, «должны быть рассмотрены все варианты, ведущие к судебному преследованию за преступления».
В то же время NOS обращает внимание на то, что Совет Безопасности ООН не одобрит планы трибунала по отношению к РФ, потому что Россия, как постоянный член, может наложить на него вето.
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил лидерам G7 три шага для наступления мира в стране.
Среди перечисленных «шагов к миру»: предоставление Киеву современных видов вооружений, помощь в сохранении финансовой и энергетической стабильности, а также созыв саммита для обсуждения «формулы мира» из десяти пунктов, озвученных ранее.
США отправили первую партию своего оборудования для нужд энергетической инфраструктуры Украины, пишет Reuters.
По данным агентства, в первой партии находится оборудование общей стоимостью приблизительно $13 млн. Эта партия является составной частью пакета помощи объемом $53 млн, о выделении которой было объявлено в ноябре.