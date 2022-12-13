Как Россия ответит на «ценовой потолок». Указ Путина почти готов

Российские власти сформулировали ответ на введение потолка цен на российскую нефть, пишет газета «Ведомости» со ссылки на источники. В ближайшее время будет опубликован соответствующий указ президента. Согласно документу, будет запрещено поставлять нефть в страны, которые присоединились к ограничениям.

Российский ответ

Указ президента, в котором закреплен механизм противодействия введению потолка цен на российскую нефть, в целом согласован, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с документом. По замыслу властей, Россия откажется от поставок странам, которые присоединились к ограничениям. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

По информации издания, в документе закреплено, что Россия откажется от поставок нефти в страны, которые поддержали предельную цену в $60 за баррель, а также намерены закрепить эту сумму в контракте. Кроме того, в проекте указа есть пункт, согласно которому с разрешения правительства РФ можно обходить любые запреты на проведение сделок.

В статье говорится, что указ не затронет сделки, заключенные до 5 декабря. Он вступит в силу с даты опубликования и будет действовать до 1 июля 2023 года с возможностью пролонгирования.

Уточняется, что правительство пропишет все детали механизма реализации указа, в том числе порядок мониторинга за соблюдением запрета, номенклатуру товаров и список стран, с которыми РФ не будет работать.

Источник добавил, что документ заканчивают согласовывать в администрации президента.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что указ президента будет опубликован в ближайшие дни.

«В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и институционализировано в виде президентского указа», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Потолок цен на нефть из РФ

Потолок цен на российскую нефть с 5 декабря ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Австралия и Евросоюз, затем к ним присоединилась Норвегия. В Госдепартаменте США заявили, что введенный лимит привел к снижению цен на нефть России Введенный западными странами лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть. Об этом заявил... 13 декабря 10:49

У государств, входящих в ЕС, на согласование предельной цены ушло больше недели. Польша настаивала, что она должна составлять не больше $30, а Греция выступала за сумму в $70. Но в итоге странам удалось договориться об ограничении в $60.

Участники соглашения намерены каждые два месяца корректировать предельную цену так, чтобы она была минимум на 5% ниже текущей экспортной цены Urals. Первую корректировку государства намерены совершить в январе 2023 года.

При этом ограничения затронули только поставки нефти по морю, они не распространяются на транспортировку по трубопроводам. Кроме того, Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия и Хорватия смогут покупать нефть у РФ дороже.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что нынешний потолок цен на нефть Россию «не затронул».

«Предложенный потолок соответствует тем ценам, по которым мы сегодня-то продаем. В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. нам, честно говоря, не это важно», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию. Министр Польши: Варшава не уверена в отказе от нефти из РФ, если ЕС не введет санкции Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что власти Польши пока не решили, что делать... 12 декабря 17:43

Он отметил, что Россия также подумает о сокращении добычи нефти в ответ на введение нефтяных ограничений западными странами.

«Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают», — пояснил глава государства.

11 декабря глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила в интервью CBS, что политика потолка цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Соединенных Штатов. По ее мнению, «пока все идет нормально».

Она пояснила, что «первая цель» потолка цен на нефть из РФ заключается в «ограничении прибыли, которую получает Россия». А вторая – в том, чтобы «российская нефть продолжала поступать, потому что РФ является значимым поставщиком нефти на рынок».

Доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков сказал «Ведомостям», что «потолок цен – не что иное, как новая форма взаимодействия на рынке, которая может привести к отмене принципов свободной торговли и введению жесткого регулирования».

По его мнению, происходит «изменение порядка мировой торговли», когда применяется «ручное регулирование рынка» и «установление двухуровневой цены для «своих» и «чужих».

«Отрабатывается универсальный механизм разрушения самых фундаментальных норм международного права – суверенного права государств на использование принадлежащих им ресурсов», — уверен эксперт.