Белоруссия осталась лидером среди всех должников России. И взяла новый кредит

Белоруссия, Бангладеш и Индия стали лидерами среди должников России по итогам 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Всего 38 стран мира должны РФ более $26 млрд, из них около трети приходится на Белоруссию. В 2022 году Москва дала в кредит Минску еще почти $1,6 млрд — на этот раз на проекты в области импортозамещения.

Лидеры среди должников

Россия в 2021 году впервые с начала 1990-х годов предоставила кредит Ирану, однако крупнейшими должниками РФ по итогам прошлого года оказались Белоруссия, Бангладеш и Индия, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

В 2021 году Белоруссия увеличила свой долг перед Россией на 1,9% — до $8,5 млрд, следует из данных организации. Бангладеш занял второе место, за год увеличив свой долг почти на треть – с $3,3 млрд до $4,4 млрд. Индия должна РФ $3,3 млрд – на 11,7% больше, чем в конце 2020 года.

На четвертой строчке расположился Вьетнам, который в 2021 году нарастил долг на 0,9% — до $1,5 млрд. Пятое место занял Йемен с долгом в $1,17 млрд. В списке должников по итогам 2021 года он обогнал Афганистан ($1,16 млрд), занявший шестое место.

Странами, которые больше всего увеличили свой долг перед Россией в 2021 году, оказались Узбекистан (обязательства увеличились на 77% — до $254,7 млн), Египет (долг вырос на 63,7% — до $867,2 млн) и Пакистан (на 20,8% — до $86,7 млн).

Согласно данным Всемирного банка, Иран в 1992 году должен был России $251 тыс. Но по итогам 2021 года он задолжал РФ $6 млн.

Всего к концу прошлого года 38 стран мира оказались должны России $26,54 млрд. Отмечается, что за 2021 год эта сумма увеличилась на 7,4%. На Азию пришлось $12,06 млрд, на Европу — $10 млрд, $3,05 млрд — на Ближний Восток, $1,35 млрд – на Африку и $86,1 млн – на Латинскую Америку.

Новый кредит Белоруссии

В 2022 году Белоруссия увеличила свои обязательства перед Москвой более чем на $1,5 млрд.

22 апреля министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что Россия предоставила Минску отсрочку примерно на год по выплате более 1 млрд долларов в рамках его обязательств по выданным кредитам.

«Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше… И более миллиарда долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем. Это дружественный ход со стороны наших партнеров», — сказал министр.

1 сентября во время открытого урока истории во всех школах и вузах страны президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что Россия выделит стране около двух миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения.

«У нас будет множество проектов с РФ. Начиная с военно-стратегических и заканчивая земными. Совместные проекты по импортозамещению огромные, сейчас под 2 млрд долларов Россия выделяет нам на эти совместные проекты», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что проектов будет «тьма-тьмущая», начиная с «Поезда памяти» (патриотический проект) и «заканчивая военно-стратегическими проектами».

«Мы будем укреплять наши отношения с нашим основным стратегическим партнером — нашей братской Россией», — заключил глава государства.

В минпроме Белоруссии рассказали, что РФ выделит эти ресурсы для реализации в республике импортозамещающих проектов, в частности, в сфере машиностроения.

16 ноября в Telegram-канале правительства Белоруссии появилось сообщение, что подписано соглашение о том, что Россия выделит стране кредит на сумму 105 млрд российских рублей – около $1,6 млрд – «на импортозамещающие проекты».

«Соответствующий документ подписали сегодня руководители министерств финансов Беларуси и России. В рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Республики Беларусь. В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов», — говорилось в сообщении.

Кроме того, 2 апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что Белоруссия планирует подписать с РФ соглашение о льготных тарифах при перевалке белорусских грузов в российских портах, по аналогии с тем, как это «было сделано по нефтепродуктам». Он напомнил, что в сфере перевозок белорусских нефтепродуктов с Россией подписано соглашение, по которому »РЖД предоставляет 50% скидки на перевозку этих грузов в порты России».

Белорусское импортозамещение за счет РФ

21 ноября Лукашенко заявил на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, что Минску и Москве под силу справиться с решением вопросов в сфере импортозамещения после введения западных санкций и ухода ряда компаний с рынка Союзного государства.

«Этот год показал, что мы вполне способны решить те проблемы, которые нам надо срочно решить», — сказал белорусский президент.

По его словам, Россия и Белоруссия «поняли, в каком направлении двигаться».

«В принципе, мы многое можем. Может быть, не так быстро, хотя время от нас требует увеличения скорости. Сошлюсь на переговоры с президентом России. Главное, о чем мы говорим, — что мы все можем, но нам надо немножко времени. Даже сегодня не деньги главное. Сегодня у России валюты — девать некуда: импорт сократился. А вот времени у нас совершенно мало», — отметил Лукашенко.

Он также подтвердил, что Минск и Москва определили более десятка совместных проектов в сфере импортозамещения, на которые Россия выделит кредит.

4 декабря министр финансов республики Юрий Селиверстов объявил, что Белоруссия планирует начать финансирование проектов импортозамещения за счет кредита РФ до конца 2022 года.

«Уже намечено порядка 15 проектов, сейчас идет их конкретная отработка, чтобы заявляться в банк на финансирование. Мы надеемся, что уже с конца этого года сможем что-то начать финансировать», — заявил он в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он отметил, что, «учитывая, что это будут заемные ресурсы», Белоруссия должна будет «заработать, вернуть эти деньги и получить от этого свою рентабельность».

«Опять же, это и создание рабочих мест, и добавленная стоимость», — заключил Селиверстов.