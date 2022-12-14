«Шаг к мечте» или «пародия». Власти Косово подписали заявку на вступление в Евросоюз

Президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали в Приштине заявку на вступление в Евросоюз. В МИД Сербии назвали торжественную церемонию «пародией».

Заявка на вступление в ЕС

Вьоса Османи назвала подписание заявки на вступление в Евросоюз «историческим днем ». В четверг документ передадут в Брюссель. «США несут ответственность за преступления ИГИЛ»* Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла... 07 декабря 09:28

«14 декабря с сегодняшнего дня имеет двойное значение в современной истории Косово. С одной стороны, отмечаем заявку на членство в ЕС, а с другой стороны – годовщину основания армии (Сил безопасности – ред.) Косово. Вместе с Конюфцей и Курти от имени республики Косово делаем решающий шаг к осуществлению нашей неотъемлемой мечты, сегодня приближаем Косово к ЕС», — приводит слова Османи RTKLive.

По ее мнению, у граждан Косово «не было другой альтернативы». Она уверена, что страна стала воплощением «политического плюрализма и свободной рыночной экономики».

Османи считает, что «переход экономики Косово к свободному рынку и обеспечение прочного мира и безопасности заслуживают того, чтобы быть частью семьи Европейского союза». При этом президент отметила, что процесс присоединения к ЕС «может быть длительным».

«Тем не менее, мы полны решимости добиться успеха <…> Мы всегда являемся надежным партнером», — добавила она.

Госсекретарь МИД Сербии Неманя Старович написал в своем Twittwer, что заявка Косово на вступление в Евросоюз – «пародия», так как страна даже не является членом ООН.

«Временные власти в Приштине подают заявку на членство в ЕС. На первый взгляд, это выглядит как пародия... Страна не входит в ООН, ее присоединение к ЕС полностью игнорируют Устав ООН, Лиссабонский договор и так далее. Задаюсь вопросом, могу ли я подать заявку в NASA для полета на Луну?» — спросил Старович.

В 2008 году парламент Косово провозгласил независимость страны. Однако, согласно конституции Сербии, эта территория является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. При этом северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

В июле 2010 года Международный суд ООН признал законность решения властей Косово о провозглашении независимости от Сербии.

США, Великобритания, Франция, Италия, Германия и ряд других государств признали независимость Косово. Против признания новой страны выступили Россия, Испания, Кипр, Греция, Словакия, Румыния и Китай. К ним поначалу присоединилась и Болгария, но позже изменила свою позицию, объявив, что в будущем признает суверенитет Косово. На сегодняшний день независимость Косово от Сербии не признают несколько десятков стран.

Обострение в Косово

21 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений.

«Ситуация в Косово тяжелая, буквально на грани столкновений. Прошу западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир», — сказал Вучич в эфире телеканала RTS.

По его данным, власти Косово отправили спецназ МВД на населенный сербами север края.

6 декабря местные СМИ сообщили, что городе Косовска-Митровица на севере Косово прогремело несколько взрывов. Также было опубликовано несколько видеозаписей, на которых слышна сирена.

7 декабря министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире телеканала «ТВ Прва» заявил, что считает ситуацию на севере Косово и Метохии «крайне напряженной и взрывоопасной». По его мнению, «достаточно одной спички, чтобы все загорелось и пошло в нежелательном направлении». Посол РФ назвал соглашение по Косово ширмой для военного усиления Приштины Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко предположил, что Брюссельские соглашения по косовскому... 14 декабря 13:04

10 декабря местные СМИ сообщили о стрельбе в поселке Штуоце возле озера Газиводе. Согласно их информации, косовский спецназ перекрыл дорогу в двух местах на пути к деревне Яринье на границе Косово.

В тот же день сербы начали сооружать баррикады на севере Косово после задержания экс-полицейского Деяна Пантича. В населенной сербами северной части края не работали интернет и мобильная связь. На место прибыли патрули миссии Евросоюза в Косово (EULEX), а также сотрудники международной миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR).

12 декабря Вучич объявил, что правительство Сербии 15 декабря направит KFOR запрос на введение в регион своего ограниченного контингента военнослужащих и полиции. А в обращении к гражданам 10 декабря он сообщил, что намерение властей Косово подать заявку на вступление в ЕС — нарушение Вашингтонского соглашения.

«Это для нас очень неприятное событие, прямое нарушение Вашингтонского соглашения, показатель того, что они не хотят соблюдать договоренности, достигнутые за время республиканской администрации, и могут нарушать, как хотят. Думаю, что это плохое решение», — сказал он.

Президент Сербии добавил, что направит письма Испании, Греции, Словакии, Кипру и Румынии, которые не признают независимость Косово, в которых намерен указать им на то, что подавать заявку на членство в Евросоюзе могут только признанные европейские страны.

Вашингтонское соглашение было заключено 4 сентября 2020 года между Вучичем, премьер-министром Косово Адуллой Хоти при посредничестве президента США Дональда Трампа. Согласно документу, вводился мораторий на продвижение Приштиной своей кандидатуры в международные организации. Взамен Белград обязался приостановить уговоры стран, признавших косовскую независимость, отозвать свое решение. Однако в августе 2021 года парламент Косово не поддержал резолюцию, обязывающую соблюдать это соглашение.