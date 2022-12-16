Военная операция РФ на Украине. День 296-й

Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Лидеры обсудят экономическое взаимодействие, вопросы безопасности и совместные меры реагирования на возникающие вызовы, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр ЛукашенкоМаксим Блинов/РИА Новости
Европейский союз может ввести санкции против семи российских губернаторов в рамках девятого пакета ограничений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
ЕС также запретит поставки двигателей для беспилотников, как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например, Иран».
Воздушную тревогу объявили в Киеве и половине регионов Украины.
Офис президента Украины призвал граждан оставаться в укрытиях.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Сватово рано утром 16 декабря.
По его словам, в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения.
США рассматривают возможности для масштабного расширения военной помощи Украине в январе, сообщила газета Politico.
По ее данным, в дополнение к возможным поставкам систем противоракетной обороны Patriot Вашингтон может предоставить Киеву другие типы вооружений. Среди них комплекты JDAM (Joint Direct Attack Munition), с помощью которых можно преобразовывать обычные авиационные бомбы в управляемые, а также бомбы малого диаметра наземного базирования, увеличивающие дальность атак.
Пентагон также планирует расширение подготовки украинских военнослужащих на военной базе США в Германии.
С 24 февраля на территорию Великобритании въехало около 150 тысяч украинцев. При этом визы получили около 200 тысяч граждан, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
Прибывшие украинцы получили финансовую помощь. Для них существуют бесплатные программы в системе здравоохранения. Половину из них удалось трудоустроить.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что одно из подразделений Вооруженных сил Украины под Артемовском (Бахмутом) укомплектовано всего на 30%.
По его словам, половина из украинских военных, которые находятся на линии соприкосновения, не имеет боевого опыта.
⚡️Сирены воздушной тревоги сработали в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольном Украине Херсоне.
Двух жителей Бердянска задержали по обвинению в диверсии на железной дороге, пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не воюют с Россией и не намерены вступать в такой конфликт.
«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — заявил Райдер, комментируя предупреждения РФ в связи с сообщениями о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Он также отметил, что Вашингтон «не позволит комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине».
Саммит ЕС утвердил кредитную помощь Украине на 2023 год в €18 млрд, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд. ЕС держит свое слово», — сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине финансовую помощь на €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к дипломатическому урегулированию военного конфликта можно вернуться в случае отвода российских войск к границам 1991 года.
«Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», — сказал президент Украины.
В интервью журналу Economist он пояснил, что украинцы «не хотят идти на территориальные компромиссы».
Владимир ЗеленскийUkrainian Presidential Press Service/Reuters
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, пишет Reuters.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий уточнил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.