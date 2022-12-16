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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 296-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 296-й день

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Зенитный ракетный комплекс ЗРК «Тор-М2» на ремонтной базе ВС РФ на Херсонском направлении специальной военной операции

Зенитный ракетный комплекс ЗРК «Тор-М2» на ремонтной базе ВС РФ на Херсонском направлении специальной военной операции

Евгений Биятов/РИА Новости
Саммит ЕС утвердил кредитную помощь Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Евросоюз также согласовал девятый пакет санкций против России, процедуру завершат 16 декабря, пишет Reuters. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:28

9:24

Президент России Владимир Путин 19 декабря посетит Минск, где проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лидеры обсудят экономическое взаимодействие, вопросы безопасности и совместные меры реагирования на возникающие вызовы, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Максим Блинов/РИА Новости
9:20

Европейский союз может ввести санкции против семи российских губернаторов в рамках девятого пакета ограничений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС также запретит поставки двигателей для беспилотников, как напрямую в Россию, так и в третьи страны, «которые могут поставлять России беспилотники, например, Иран».

9:15

Артиллеристам ЦВО вручили государственные награды.

9:10

Воздушную тревогу объявили в Киеве и половине регионов Украины.

Офис президента Украины призвал граждан оставаться в укрытиях.

9:01

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Сватово рано утром 16 декабря.

По его словам, в результате обстрела есть жертвы среди мирного населения.

8:53

США рассматривают возможности для масштабного расширения военной помощи Украине в январе, сообщила газета Politico.

По ее данным, в дополнение к возможным поставкам систем противоракетной обороны Patriot Вашингтон может предоставить Киеву другие типы вооружений. Среди них комплекты JDAM (Joint Direct Attack Munition), с помощью которых можно преобразовывать обычные авиационные бомбы в управляемые, а также бомбы малого диаметра наземного базирования, увеличивающие дальность атак.

Пентагон также планирует расширение подготовки украинских военнослужащих на военной базе США в Германии.

8:46

С 24 февраля на территорию Великобритании въехало около 150 тысяч украинцев. При этом визы получили около 200 тысяч граждан, сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Прибывшие украинцы получили финансовую помощь. Для них существуют бесплатные программы в системе здравоохранения. Половину из них удалось трудоустроить.

8:39

8:35

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что одно из подразделений Вооруженных сил Украины под Артемовском (Бахмутом) укомплектовано всего на 30%.

По его словам, половина из украинских военных, которые находятся на линии соприкосновения, не имеет боевого опыта.

8:31

⚡️Сирены воздушной тревоги сработали в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольном Украине Херсоне.

8:27

Двух жителей Бердянска задержали по обвинению в диверсии на железной дороге, пишет РИА Новости.

8:24

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не воюют с Россией и не намерены вступать в такой конфликт.

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — заявил Райдер, комментируя предупреждения РФ в связи с сообщениями о возможной передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Он также отметил, что Вашингтон «не позволит комментариям России диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине».

8:18

8:14

Саммит ЕС утвердил кредитную помощь Украине на 2023 год в €18 млрд, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Мы одобрили программу помощи Украине на сумму €18 млрд. ЕС держит свое слово», — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине финансовую помощь на €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

8:10

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что к дипломатическому урегулированию военного конфликта можно вернуться в случае отвода российских войск к границам 1991 года.

«Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», — сказал президент Украины.

В интервью журналу Economist он пояснил, что украинцы «не хотят идти на территориальные компромиссы».

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
8:05

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, пишет Reuters.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий уточнил, что индивидуальные санкции Европейского союза охватили около 200 россиян, ограничения также наложат на товары двойного назначения.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 296-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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