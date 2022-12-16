Военная операция РФ на Украине. День 296-й

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США рассматривают возможности для масштабного расширения военной помощи Украине в январе, сообщила газета Politico.

По ее данным, в дополнение к возможным поставкам систем противоракетной обороны Patriot Вашингтон может предоставить Киеву другие типы вооружений. Среди них комплекты JDAM (Joint Direct Attack Munition), с помощью которых можно преобразовывать обычные авиационные бомбы в управляемые, а также бомбы малого диаметра наземного базирования, увеличивающие дальность атак.

Пентагон также планирует расширение подготовки украинских военнослужащих на военной базе США в Германии.