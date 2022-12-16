«Территории переходили из рук в руки». Киссинджер назвал условия мира России с Украиной

Если Украина и Россия не смогут прийти к разрешению конфликта с помощью военных действий или переговоров, на спорных территориях нужно будет провести референдумы о самоопределении под международным наблюдением — с таким мнением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что в Кремле ознакомятся со статьей, и добавил, что талант, опыт и экспертиза Киссинджера особенно востребованы в таких острых ситуациях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле с интересом ознакомятся с новой статьей экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в журнале The Spectator о том, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также о будущей архитектуре европейской безопасности. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребована всегда. Особенно она востребована в таких острых ситуациях. Киссинджер назвал три возможных исхода военного конфликта на Украине Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал три возможных исхода военного конфликта на Украине... 01 июля 10:21

Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом, пока, к сожалению, возможности такой не было», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Речь идет о недавней статье Киссинджера, в которой он заявил, что, если Украина и Россия не смогут прийти к разрешению конфликта с помощью военных действий или переговоров, на спорных территориях нужно будет провести референдумы о самоопределении под международным наблюдением.

«Если довоенная граница между Украиной и Россией не может быть достигнута военным или переговорным путем, можно изучить обращение к принципу самоопределения. Референдумы о самоопределении с международным наблюдением могут быть проведены на особенно спорных территориях, которые с течением веков несколько раз переходили из рук в руки», — отметил в своей статье Киссинджер.

В начале июля бывший госсекретарь США в интервью тому же изданию заявил, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе. Военная операция РФ на Украине. День 296-й ФИФА отклонила просьбу Зеленского показать его видеообращение на стадионе перед матчем чемпионата... 16 декабря 17:11

На тот момент Киссинджер предполагал, что первый из возможных вариантов развития событий заключается в том, что «Россия завоюет 20% территории Украины, включая большую часть Донбасса, а также полосу земли вдоль Черного моря».

По его оценкам, для Москвы это стало бы победой, а роль НАТО в этом случае «не будет столь решающей, как считалось ранее». Зеленский назвал возвращение к границам 1991 года условием для переговоров Владимир Зеленский назвал отвод российских войск «к границам 1991 года» условием для начала... 16 декабря 12:20

Второй вариант экс-госсекретарь США видит в «попытке вытеснить Россию с территории, которую она приобрела до этой войны, включая Крым», и тогда для Запада «встанет вопрос о войне с самой Россией».

Именно отвод российских войск «к границам 1991 года» президент Украины Владимир Зеленский назвал условием для начала переговоров о мире с РФ. Киссинджер предостерег от затягивания конфликта на Украине Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в беседе с телеканалом CNN, что затягивание конфликта... 20 августа 04:31

В качестве третьего сценария Киссинджер назвал возвращение линии фронта к положению до начала российской специальной военной операции, то есть по состоянию на 23 февраля 2022 года.

По его мнению, в этом случае Украина «будет перевооружена и тесно связана с НАТО, если не станет его частью». Как полагает Киссинджер, «это будет значительным достижением для союзников, а НАТО будет усилено за счет присоединения Финляндии и Швеции, что создаст возможность для обороны стран Балтии». При этом Украина «будет располагать крупнейшими обычными сухопутными войсками в Европе, связанными с НАТО», заключил он. Киссинджер допустил, что Крым и часть Донбасса останутся за Россией после урегулирования с Украиной Урегулирование конфликта между Россией и Украиной может оставить за Москвой Крым и часть Донбасса... 13 августа 15:11

Киссинджер в мае выступил по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда он указал на необходимость начать переговоры об урегулировании на Украине в ближайшие два месяца, «пока отношения между Европой и Россией окончательно не ухудшились». Ряд западных СМИ расценил слова Киссинджера как призывы к уступкам России и подверг его критике.

Комментируя позицию экс-госсекретаря США, Зеленский сказал, что «в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины».

Украинский лидер добавил, что Киссинджер «словно находится не в 2022-м в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене», когда было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Италией и Францией, согласно которому Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии. Киссинджер призвал не сдавать украинские территории Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что вопрос о возможном отказе Украины от ее территорий... 25 июля 10:58

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и частично в Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении этих территорий к РФ. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав страны, эти документы позднее были ратифицированы российским парламентом.

9 ноября командующий группировкой войск в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра.