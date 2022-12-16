Масштабная программа развития: что нас ждет в 2023 году

Глава государства Владимир Путин представил программу развития на 2023 год. Он озвучил шесть ключевых задач России, основная цель которых — повышение уровня и качества жизни граждан.

15 декабря состоялось традиционное декабрьское заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент России Владимир Путин объявил начало нового этапа прорывного развития страны, обозначив шесть ключевых задач на 2023 год.

Взаимодействие с развивающимися странами

Президент отметил, что Россия должна выйти на новый уровень взаимодействия с динамично развивающимися странами и рынками. Для этого необходимо устранить препятствующие этому ограничения в логистике и финансах, а также заняться развитием соответствующей инфраструктуры.

«Расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто четко понимает, где – чужие, а где – национальные, собственные интересы. Россия наращивает с такими государствами торговые и инвестиционные отношения. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны», — отметил Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что изоляции России не будет, и на все попытки внешнего давления и ограничения страна отвечает расширением числа партнеров.

«У России есть несколько платформ для взаимовыгодного сотрудничества. И не ожесточенной капиталистической конкуренции, а именно сотрудничества, основанного на кооперации», — согласился политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. В качестве приоритетных направлений от назвал Индию, Иран и Китай.

«Мы будем сотрудничать и с развивающимися странами, и с теми, кто уверенно занимает свою нишу в экономике. И как отметил президент, та изоляция, о которой нам говорят, — это действительно миф», — уверен эксперт.

Технологический суверенитет

Следующий важный ориентир — укрепление технологического суверенитета, а также увеличение производства обрабатывающей промышленности. Как отметил Владимир Путин, важно не просто заместить какие-то продукты, а добиваться лидерства по ключевым направлениям, в частности, высокотехнологичным. Поэтому в планы на следующий год входит обновление планов развития ключевых отраслей экономики, а также ее укрепление с целью создания полного суверенитета.

«Санкционные ограничения поставили перед нашей страной много непростых задач: возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но, с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом», — подчеркнул президент.

«Когда мозги не утекают, наука занимается высокотехнологичными направлениями на пользу стране, все это дает очень важный консолидированный экономический эффект для ключевых отраслей экономики», — согласился Александр Асафов.

Финансовый суверенитет

Не менее важен отказ от зарубежных заимствований в плане финансовых ресурсов. Так, функционирование финансовой системы должно обеспечить все потребности — это обеспечение притока долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в масштабные инфраструктурные и новые производственные проекты, а также в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы.

«Прежде всего, речь идет о том, чтобы настроить финансовую систему таким образом, чтобы она закрывала те потребности, которые раньше закрывались западными источниками финансирования. Это касается торгового и проектного финансирования инвестиций, которые сейчас по понятным причинам недоступны», — прокомментировал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной. Подчеркну, эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе», — отметил Владимир Путин на заседании.

Внутренняя инфраструктура

В 2023 году также планируется уделить особое внимание развитию инфраструктуры — привести в порядок региональные и муниципальные трассы, продлить программу инфраструктурных бюджетных кредитов, льготную ипотеку, модернизировать ЖКХ и так далее. Президент также намерен ввести новую практику — опережающее финансирование проектов для тех исполнителей, которые быстро справляются с задачами. Он подчеркнул, что важнейшим условием для наращивания деловой и инвестиционной активности, а также создания рабочих мест является опережающие развитие инфраструктуры.

Рост доходов населения

Один из ключевых приоритетов на следующий год — дальнейшее снижение уровня бедности, в частности, повышение МРОТ темпами выше инфляции. Уже сегодня государство оказывает адресную поддержку наиболее уязвимым группам граждан — это пенсионерам, семьям с детьми и просто тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Так, президент уверен, что путь к повышению материального благополучия российских семей лежит через высокие темпы экономического роста. Поэтому в новом году государство будет создавать высокооплачиваемые рабочие места, причем не только в крупных агломерациях и мегаполисах, но и в малых городах и небольших поселках.

«Ключевая задача, по сути, системообразующая, сквозная, которая концентрирует, интегрирует работу по всем остальным направлениям. Несмотря на объективные трудности текущего года, мы добьемся позитивных результатов в снижении бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику», — сказал глава государства, подчеркнув, что «среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концам» и «работа должна обеспечивать человеку достойный доход».

Сбережение народа

В планы на 2023-й также входит совершенствование мер поддержки ля семей с детьми. Так, на будущий год намечен запуск дополнительных программ медицинской помощи по отдельным заболеваниям, расширение деятельности фонда «Круг добра» и прочих организаций. Таким образом, Владимир Путин выстраивает комплексное социально ориентированное государство, приоритет которого – дети, семьи и здоровые граждане.

Получение льгот и другой поддержки при этом должно быть максимально комфортной и простой процедурой.

«Защита материнства, детства, поддержка семей и сбережение народа — это абсолютная, непререкаемая ценность для каждого из нас, для всей страны», — уверен президент.