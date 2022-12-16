«Украинцы вправе решать, где проводить операции». Что в США думают об ударах по Крыму

Американские власти считают Крым украинской территорией, поэтому признают за Киевом право на проведение военных операций на полуострове. При этом в Белом доме отмечают: попытка Украины вернуть Крым чревата ядерной эскалацией конфликта. Еще раньше США настаивали, что не подталкивают ВСУ к ударам внутри России. Однако Time со ссылкой на источник в Пентагоне писала, что теперь политика Вашингтона поменялась.

В Вашингтоне уверены, что Киев имеет полное право планировать и проводить военные операции на территории Крыма, поскольку США считают полуостров украинским регионом. Об этом на брифинге 16 декабря заявил журналистам координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Крым – это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — сказал Кирби.

Его также попросили прокомментировать сообщение американского телеканала NBC, который со ссылкой на источники передавал, что США видит у Украины военные возможности для возвращения Крыма. Представитель Белого дома не стал подтверждать или опровергать эту информацию, лишь отметив, что попытки Киева вернуть полуостров чреваты ядерной эскалацией конфликта.

В то же время помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Фонде Карнеги в Вашингтоне 16 декабря, заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, поскольку время для мирных переговоров пока еще не наступило. «Они готовы на уступки, несмотря на риторику». Что на западе думают о планах Киева вернуть Крым Несмотря на «яростную» риторику украинских властей по поводу возвращения Крыма, Киев... 12 декабря 20:45

«Наша работа в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украины, чтобы обеспечить им наилучшее положение на поле боя с тем, чтобы к тому моменту, когда наступит время для дипломатии, они были в наилучшей позиции за столом переговоров. Этот момент еще не настал», — сказал помощник президента.

Он также сообщил, что администрация Байдена направила в конгресс запрос о выделении «существенных средств» на будущую помощь Киеву. Салливан не стал уточнять сумму, но выразил уверенность, что и демократы, и республиканцы одобрят этот запрос.

На прошлой неделе Кирби говорил, что Вашингтон не подталкивает и не способствует проведению военных операций Киева внутри России. Таким образом представитель Белого дома отреагировал на попытки Украины атаковать военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс» в Рязанской и Саратовской областях. При этом координатор подчеркнул, что США помогают Украине защищать свою территорию, в том числе, ту, что была потеряна в ходе военного конфликта. «Где война началась, там и закончится». Станет ли Крым «ключом» к мирному урегулированию Ряд западных представителей полагает, что соглашение о статусе Крыма может стать базой... 11 декабря 16:25

10 декабря газета Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что США пересмотрели оценки исходящей от Москвы угрозы и больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не атаковали объекты внутри российской территории.

Собеседник издания рассказал, что раньше Вашингтон опасался, что в ответ на такие удары Россия может применить тактическое ядерное оружие. Но теперь страх перед эскалацией конфликта снизился. Это произошло после того, как вооруженные силы РФ после теракта на Крымском мосту начали массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.



В отличие от американских чиновников украинское руководство в открытую заявляет, что при необходимости будет наносить удары внутри России.

«Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», — заявил на прошлой неделе секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Еще раньше глава СНБО намекнул странам Запада, что Киеву нужны ракеты с дальностью полета в 800 км и больше. По словам Данилова, это будет «эффективным решением энергетической проблемы» и позволит «существенно сэкономить на генераторах», которые обещали направить страны ЕС.