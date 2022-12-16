От певцов до министров: кто попал в новые санкционные списки ЕС

Днем 16 декабря ЕС объявил о введении новых экономических санкций против российских граждан и организаций. А вечером уже опубликовал их полный список. Среди известных личностей в нем оказались певец Лепс, ведущий Корчевников, блогер «Гоблин», семь губернаторов, десять судей. «Газета.Ru» знакомит с новыми обладателями персональных санкций Евросоюза.

Евросоюз вечером 16 декабря опубликовал в своем журнале полный список российских компаний и граждан, которые попали под санкции в рамках девятого пакета. О том, что его официально утвердили власти ЕС сообщили ранее в пятницу.

Говорилось, в частности, что в новом пакете ограничений, введенных в связи со спецоперацией России на Украине, более 200 физлиц и 168 компаний — в основном, из оборонной, энергетической и добывающей отраслей. Количество российских юрлиц, находящихся под европейскими санкциями, выросло таким образом до 410.

Сейчас же ЕС опубликовал подробный список тех, против кого ввели ограничения. Среди них оказались в числе прочих певец Григорий Лепс, режиссер Никита Михалков, телеведущий Брис Корчевников.

Кто еще попал под санкции

Персональные экономические санкции были введены в отношении трех вице-премьеров Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой и Алексея Оверчука.

Под ограничения попал и 21 депутата Госдумы: Валентина Терешкова, Анатолий Грешневиков, Лариса Буранова, Алексей Волоцков, Максим Гулин, Владимир Гутенев, Елена Драпеко, Павел Завальный, Виктор Заварзин, Ольга Занко, Дмитрий Кобылкин, Эдуард Кузнецов, Владимир Новиков, Марат Нуриев, Дмитрий Саблин, Татьяна Соломатина, Андрей Свинцов, Александр Толмачев, Анастасия Удальцова, Сайгидпаша Умаханов.

Вместе с ними «подсанкционными» стали и 22 сенатора: Виктор Кресс, Сергей Лукин, Арсен Каноков, Елена Авдеева, Сергей Брилка, Дмитрий Василенко, Максим Кавджарадзе, Виталий Назаренко, Ильяс Умаханов, Андрей Денисов, Александр Жуков, Александр Некрасов, Игорь Панченко, Виктор Шептий, Андрей Шохин, Николай Любимов, Владимир Чижов, Валерий Радаев, Александр Шендерюк-Жидков, Александр Русаков, Александр Терентьев, Сергей Иванов.

Не обошли ЕС и министров российского правительства. Персональные ограничения ввели против главы МЧС Александра Куренкова, министра культуры Ольги Любимовой, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, главы Минобрнауки Валерия Фалькова, министров труда и юстиции Антона Котякова и Константина Чуйченко, главы Минприроды Александра Козлова, руководителя Минвостокразвития Александра Чекункова и главы Минцифры Максута Шадаева. ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. Что в него вошло Новый, уже девятый по счету, пакет санкций ЕС против России утвержден в пятницу. В частности... 16 декабря 22:32

Кроме Корчевникова в девятом пакете оказались еще несколько журналистов и медиа-менеджеров. Среди них гендиректор «РЕН ТВ» Владимир Тюлин, его заместитель Михаил Тукмачев, главный редактор этого телеканала Михаил Фролов, гендиректор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова и президент НМГ Кирилл Ковальчук, телеведущая Марина Ким, гендиректор RT Алексей Николов.

В опубликованном документе также семь российских губернаторов: Андрей Воробьев (Московская область); Андрей Чибис (Мурманская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Владислав Шапша (Калужская область), Андрей Травников (Новосибирская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Игорь Руденя (Тверская область).

Под санкциями Евросоюза теперь также находятся несколько чиновников и руководителей федеральных ведомств и структур: глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель ФНС Даниил Егоров, начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец, помощник президента Максим Орешкин.

Кроме того, ограничения ввели против председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и девятерых судей КС. С ними под санкции попали и целый ряд чиновников новых российских регионов из ДНР и ЛНР.

Новые персональные санкции ввели против двух старших дочерей главы Чечни Рамзана Кадырова — Айшат и Карины. В списке ЕС оказался и его двоюродный брат, первый заместитель главы администрации республики Турпал-Али Ибрагимов.

Среди других известных персон, против кого ЕС 16 декабря ввел санкции, оказались блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Кроме того, под ограничения попали все политические партии, представленные в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ.

Среди других организаций, которые попали в девятый санкционный пакет Евросоюза, есть и федеральные ведомства — это Роскомнадзор, Вооруженные силы России, Росгвардия, ВДВ, ВМФ и Силы специальных операций. Также под ограничениями оказались три кредитных организации — Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Всероссийский банк развития регионов.