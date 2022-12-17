Чиновница из Херсонской области Губарева будет работать в Москве. Ранее СМИ писали о ее аресте

Зампред правительства Херсонской области Екатерина Губарева покидает пост. Она поделилась, что ее новая рабочая деятельность будет связана с цифровизацией. В середине ноября СМИ писали об аресте Губаревой по экономической статье. Предполагалось, что речь идет о хищениях. 13 декабря источник ТАСС сообщал, что Губарева находится под домашним арестом. Сама чиновница эту информацию опровергла, как и сообщения об уголовном деле.

Бывший заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева переходит на работу «в другой регион России», сообщили в администрации региона.

«Работа Е. Ю. Губаревой в составе правительства Херсонской области завершена. Ее полномочия временно переданы другим членам правительства», — говорится в сообщении администрации.

Сама Губарева заявила, что новая рабочая деятельность будет связана с цифровизацией, пишет ТАСС.

«Москва, сфера цифровизации», — сказала она, не уточнив точное место работы.

В конце ноября в Херсонской области назначили нового главу правительства. Эту должность получил Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области.

Губарева вошла в состав правительства на раннем этапе интеграции области в состав России.

«Под руководством Екатерины Губаревой была воссоздана база данных получателей соцвыплат, уничтоженная украинскими властями весной 2022 года. Коллектив правительства Херсонской области желает Екатерине Юрьевне успехов на новом месте работы», — заявили в администрации.

Сообщения об аресте

В администрации Херсонской области Губарева курировала вопросы цифровизации и социальной политики. Агентство ТАСС со ссылкой на представителя правительства региона также утверждало, что Губарева после референдума, который прошел 30 сентября, покинула регион. По данным ТАСС, она перестала исполнять обязанности и участвовать в работе правительства, лишь формально оставаясь заместителем губернатора.

Муж Губаревой Павел объяснял, что чиновница «была контужена ракетой HIMARS, прилетевшей в администрацию Херсона, и проходила лечение».

16 ноября он сообщил о пропаже супруги. Позже ТАСС и RT утверждали, что Губареву задержали по уголовному делу об экономическом преступлении. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», речь могла идти о присвоении бюджетных денег в размере 60 млн рублей.

«Минимум 60 млн, я думаю больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву», — писал Telegram-канал со ссылкой на источник в правительстве области.

По его словам, Губареву отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и пыталась сменить работу, но в итоге была задержана.

18 ноября Павел Губарев заявил, что его жена находится на свободе «по договоренности со следствием». Он не стал раскрывать деталей договоренности, как и предъявленных чиновнице обвинений, однако предупредил, что в случае «системной дискредитации» его фамилии оставляет за собой право «рассказать все как есть. Без страха перед вышитыми золотом погонами».

Источник ТАСС 13 декабря сообщал, что Губарева находится под домашним арестом. «Пока числится, от должности не отстранена, под домашним [арестом] находится», — говорил собеседник агентства.

Сама Губарева заявила, что не находится под домашним арестом. «Официально заявляю, что нахожусь в добром здравии и на свободе. Никто никаких обвинений мне в хищениях НЕ предъявлял», — писала она в Telegram.

Муж зампреда правительства Херсонской области также опровергал информацию о том, что она находится под домашним арестом.

«Вранье. Сфабрикованное против нее дело развалилось», — сказал он и пообещал представить полную историю с уголовным делом против своей жены «с указанием имен и должностных лиц». По словам Губарева, работать далее в правительстве Херсонской области его жена отказалась.

Однако позже Павел Губарев изменил свое решение. «Откровенных историй не будет, извините», – написал он в своем Telegram-канале и объяснил это «инстинктом самосохранения».

Губарева заняла должность замглавы правительства Херсонской области в июне 2022 года. До этого она была депутатом парламента ДНР и заместителем главы МИД республики. В октябре Служба безопасности Украины предъявила ей обвинение в «пособничестве государству-агрессору» и «коллаборационной деятельности».