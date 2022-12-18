Военная операция РФ на Украине. День 298-й

Советник офиса президента Украины Алесей Арестович подтвердил попытку покушения на главу Генштаба РФ Герасимова.
Как сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, за последние сутки в результате обстрелов ВСУ ранения получили два мирных жителя.
New York Times пишет, что США пытались помешать Украине спланировать и осуществить покушение на главу генштаба ВС РФ Герасимова.
Вашингтон просил отменить атаку, но Киев заявил, что она уже начата, пишет газета. Издание не указывает источник этой информации, а также не сообщает, когда было покушение.
Глава генштаба Великобритании Тони Радакин в интервью Telegraph признался, что в течение года поддерживал контакты с коллегой из России Валерием Герасимовым, и заявил, что хотел бы более тесных связей с РФ для достижения «максимальной пользы».
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что со следующей недели в Одессе будут действовать новые графики отключения электроэнергии.
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в районах проведения спецоперации, пообщался с военнослужащими на передовой, а также заслушал доклады командующих о текущей обстановке, передает ТАСС.
США все глубже втягиваются в украинский конфликт, утрачивая инстинкт самосохранения, поставки все более мощного оружия Киеву говорят о настрое на эскалацию. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье, опубликованной в субботу в американском журнале Newsweek.