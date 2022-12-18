Военная операция РФ на Украине. День 298-й

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New York Times пишет, что США пытались помешать Украине спланировать и осуществить покушение на главу генштаба ВС РФ Герасимова.

Вашингтон просил отменить атаку, но Киев заявил, что она уже начата, пишет газета. Издание не указывает источник этой информации, а также не сообщает, когда было покушение.