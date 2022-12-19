Укрепрайон зачистили, стрелявших по Донецку уничтожили. Пушилин рассказал о боях в ДНР

Один из наиболее важных укрепрайонов ВСУ в Донецкой Народной Республике — центр Марьинки — взят под контроль российскими войсками. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, этот район зачищен, в ближайшее время союзные силы освободят оставшуюся часть города. Кроме того, ВС РФ ответили на вчерашние массированные обстрелы Донецка — позиции ВСУ, с которых наносились удары, были уничтожены.

Российские военные фактически взяли под контроль центр Марьинки, входящей в Донецкую агломерацию. Он считался одним из наиболее укрепленных позиций ВСУ на этом направлении. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые служили укреплением противника, практически находятся под контролем», — сообщил глава региона.

По его словам, противник сейчас может оставаться в небольшой части города. После ее освобождения союзные силы продолжат продвигаться в направлении Красногоровки. На авдеевском направлении сейчас силы сосредоточены на освобождении Первомайского. В Яковлевке, об освобождении которой накануне сообщало Минобороны РФ, по словам Пушилина, идет дозачистка.

Губернатор ДНР также рассказал, что этой ночью огнем российской артиллерии были уничтожены позиции, с которых 18 декабря наносились массированные удары по Донецку. Атака, в основном, пришлась на центр города, особенно пострадала крупнейшая в Донецке больница имени Калинина. Прямыми попаданиями были повреждены два лечебных корпуса, в том числе детская нейрохирургия. Один снаряд попал в палату стационара. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

«Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена», — заявил Пушилин.

Удары по позициям ВСУ наносили подразделения первого армейского корпуса и силы российской армии. По словам главы ДНР, были атакованы скопления противника в Авдеевке, Красногоровке, а также в западной части Марьинки, которая пока еще не под контролем союзных сил.

Кроме того, Пушилин отметил, что сейчас при обстрелах Донецка ВСУ все чаще используют системы залпового огня чешского производства, поскольку большинство «Градов» было уничтожено.

«Сейчас очень часто противник использует чешские установки реактивных систем залпового огня. Это наносит свой отпечаток. С учетом того, что установки «Град» в большинстве своем мы уже уничтожили, наши военнослужащие отработали по ним», — сказал в эфире чиновник.

Он добавил, что украинские военные продолжают стягивать к наиболее горячим участкам линии соприкосновение новое вооружение, которое они получают от западных стран. Из-за этого полностью обезопасить Донецк от обстрелов пока не получается, несмотря на продавливание некоторых позиций, с которых ранее наносились удары по городу.

Пушилин добавил, что за последние сутки со стороны ВСУ было зафиксировано в общей сложности пять волн обстрелов. «Ситуация продолжает оставаться сложной. Ночью наносились удары по горловскому направлению в районе Никитовки. Утром сегодня мы фиксировали обстрелы Киевского, Куйбышевского района. В центральной части города, где вчера были совершены варварские обстрелы. Было вчера пять волн обстрелов», — сообщил врио губернатора.

По его словам, самой горячей в ДНР остается обстановка на авдеевском, артемовском, марьинском и угледарском направлениях. Выдавливание противника с их позиций здесь идет медленнее, чем хотелось бы, сказал Пушилин. Он объяснил это погодой и постоянным стягиванием новых сил со стороны ВСУ.