«Байдену будет все труднее». В США считают, что с помощью Украине возникнут проблемы

Президенту США Джо Байдену будет все сложнее добиваться от Европы дальнейшей помощи Киеву, пишет Politico. Нежелание Зеленского идти на переговоры с Москвой уже начинает раздражать руководство ЕС, а внутриевропейские кризисы только усугубляют ситуацию. В Белом доме также готовятся к противостоянию с республиканцами из палаты представителей, которые требуют ограничить помощь Украине и проверить, куда пошли ранее выделенные средства.

Нежелание украинского президента Владимира Зеленского идти на переговоры с Россией для урегулирования конфликта начинает вызывать недовольство у европейских политиков. Об этом сообщает издание Politico.

«Настроения Зеленского начали испытывать терпение европейских лидеров. В Белом доме считают, что президенту США Джо Байдену необходимо будет лоббировать сохранение курса поддержки Киева среди европейских лидеров», — говорится в публикации в контексте перспектив дальнейшей помощи Украине со стороны западных стран.

В то же время авторы материала констатируют, что расположенные за океаном США менее подвержены негативному влиянию от вооруженного конфликта на Украине, поэтому и население, и политические элиты более терпимы к дальнейшему оказанию помощи Киеву. При этом издание напоминает, что Байден обещал не давить на Зеленского в плане переговоров с Москвой. А сам украинский президент неоднократно заявлял, что не пойдет на мирные соглашения, пока Киев не вернет все свои территории.

Politico называет несколько негативных факторов, с которыми столкнулись европейцы после начала вооруженного конфликта на Украине. Во-первых, это энергетический кризис, который заставляет Европу пересматривать свои подходы к энергопотреблению и заставлять население экономить. Во-вторых, это рекордная за последние десятилетия инфляция, которая уже составляет 11% годовых. В-третьих, дополнительных расходов добавляют украинские беженцы, продолжающие прибывать на территорию ЕС.

По информации издания, сейчас администрация Байдена готовится к тому, что дальнейшая материальная поддержка Киева может усложниться. Причина — недавние выборы в конгресс, после которых республиканцы контролируют большинство в палате представителей и требуют ограничить финансирование Украины. А также провести полный аудит уже выделенной помощи.

На этом фоне беспокойство в Белом доме вызывает предстоящая зимняя фаза спецоперации на Украине. Издание констатирует, что контрнаступление ВСУ, предпринятое в конце лета и осени, фактически остановилось. А перегруппировка российских войск позволяет прогнозировать новое масштабное наступление, в том числе и на Киев.

Все это вместе взятое говорит о том, что в ближайшие несколько месяцев «Байдену будет все труднее» добиваться помощи Киеву. Несмотря на заверения Вашингтона поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», все вышеназванные факторы становятся настоящей проверкой устойчивости ЕС. Поэтому США будет все сложнее убеждать европейских лидеров придерживаться прежней политики в отношении Киева.

На прошлой неделе Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI признался, что некоторые западные партнеры призывают его сесть за стол переговоров с российскими властями.

«Некоторые призывают меня сесть за стол переговоров. Однако я не вижу предмета для разговора», — рассказал украинский президент.

Он также добавил, что не видит смысла в контактах французского лидера Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным — по мнению Зеленского, они не принесут никакого результата.

Перед этим газета The Washington Post сообщила, что несмотря на «яростную риторику» украинских властей о возвращении территорий (в частности, Крыма) для завершения конфликта, Киев готов пойти на уступки.

«Некоторые западные чиновники надеются, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению войны, и заявили, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты для потенциальных уступок, чем можно предположить по их официальной риторике», — писало американское издание.

В публикации говорилось, что во время мартовских переговоров украинская сторона была менее категорична и была готова обсуждать статус полуострова.