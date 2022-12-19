Военная операция РФ на Украине. День 299-й

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ЛНР, выпустив четыре ракеты по городу Алчевску из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве республики.
В результате обстрела было повреждено здание коммерческого предприятия — ТАСС.
«Командование ВСУ перебросило в район города Артемовск в ДНР порядка 800 мобилизованных солдат, большинство из которых не имеют навыков владения оружием», — утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, которого цитирует ТАСС.
В ЛНР утверждают, что ВСУ на купянском направлении начали вырубать леса якобы для продажи — ТАСС.
ВСУ выпустили по селу Новоселовка в Перевальском районе ЛНР пять снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство республики. По его информации, обстрел произошел в 01:15 мск — ТАСС.
В ЛНР заявили, что ВСУ на краснолиманском направлении перешли на практику атак на джипах — ТАСС.
Взрывы произошли в Киеве, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
В городе объявлена воздушная тревога, жителей просят находиться в укрытиях. Оповещение поступило в 06:24 мск, всего через девять минут после того, как в Киеве отменили воздушную тревогу, длившуюся более трех часов — ТАСС.
Лондон передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак — ТАСС.
В ночь на 19 декабря в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу, сообщает официальный ресурс по оповещению. По данным украинского издания «Зеркало недели», взрывы слышны в районе города Днепр.
Позднее в Киеве, Винницкой, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Украине районах ДНР также объявили воздушную тревогу, передает ТАСС.