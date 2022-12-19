Военная операция РФ на Украине. День 299-й

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В ночь на 19 декабря в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу, сообщает официальный ресурс по оповещению. По данным украинского издания «Зеркало недели», взрывы слышны в районе города Днепр.

Позднее в Киеве, Винницкой, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Украине районах ДНР также объявили воздушную тревогу, передает ТАСС.