Военная операция РФ на Украине. День 300-й

10:09

США раскритиковали генсека ООН Антониу Гуттериша за отказ направлять представителей на Украину и расследовать сообщения о применении иранских беспилотников, пишет Reuters. Россия и Иран отрицают обвинения в использовании иранских дронов.

«Мы сожалеем, что ООН не предприняла шагов для проведения нормального расследования этого нарушения. Мы разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись на российские угрозы, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования», — заявил представитель США Роберт Вуд.