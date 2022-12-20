Военная операция РФ на Украине. День 300-й

Работы по восстановлению энергоснабжения Киевской области продлятся еще несколько дней, сообщил глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.
«Идут восстановительные работы. Нужно еще двое-трое суток для того, чтобы изменить ситуацию», — сказал он.
В Киеве отсутствует водоснабжение во всех районах, пишет украинское издание «Страна.ua».
В связи с аварийной ситуацией водопроводные насосные станции водоканала были отключены от энергопитания, отмечает СМИ.
❗️Курс евро на Мосбирже впервые с 11 мая поднялся выше 73 рублей.
Доллар на бирже торгуется выше 69 рублей.
США раскритиковали генсека ООН Антониу Гуттериша за отказ направлять представителей на Украину и расследовать сообщения о применении иранских беспилотников, пишет Reuters. Россия и Иран отрицают обвинения в использовании иранских дронов.
«Мы сожалеем, что ООН не предприняла шагов для проведения нормального расследования этого нарушения. Мы разочарованы тем, что секретариат, очевидно, поддавшись на российские угрозы, не выполнил мандат, предоставленный ему Советом безопасности, на проведение расследования», — заявил представитель США Роберт Вуд.
Бюджетный законопроект на $1,7 трлн внесен в Конгресс США, он предполагает выделение $44,9 млрд в качестве помощи Украине, пишет Reuters.
Отряды ВСУ, дислоцирующиеся в Артемовске (Бахмуте), приступили к целенаправленному уничтожению уцелевших жилых домов и социальных объектов, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Украинские подразделения начали прибегать к тактике выжженной земли, нанося удары по уцелевшим жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки ЛНР.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник внес на рассмотрение Народного совета ЛНР проект новой конституции республики, пишет «Коммерсантъ».
Документ планируется принять в оставшиеся до новогодних праздников две недели, однако его содержание до сих пор не афишируется.
«По регламенту есть определенная процедура, где-то до 25–26 числа [рассмотрим]», — рассказал изданию спикер парламента и секретарь луганского отделения «Единой России» Денис Мирошниченко.
Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается сложной, в городе по-прежнему происходят экстренные отключения электроэнергии, сообщило украинское издание Klymenko Time.
В своем Telegram-канале оно уточнило, что «графики стабилизационных отключений не действуют».
В то же время в Одессе, как сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, после долгого перерыва из-за дефицита электроэнергии 20 декабря выходит на маршруты электротранспорт.
❗️Трасса Горловка — Ясиноватая временно перекрыта для движения в связи с массированным обстрелом со стороны ВСУ, заявил мэр Горловки.
В Донецке, по сообщениям очевидцев, после обстрелов обрушились три этажа больницы имени Калинина. Об этом пишет украинское издание «Страна».
О погибших и пострадавших не сообщается.
МВФ принял программу помощи в привлечении средств для Украины.
Четырехмесячная программа МВФ не предусматривает выделения новых траншей, но должна поспособствовать привлечению финансирования из внешних источников. В декабре фонд сообщал, что предоставил Киеву $2,7 млрд экстренной помощи.
Владимир Путин призвал спецслужбы «оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов».
Об это он заявил, когда обращался к контрразведчикам по случаю Дня работника органов безопасности. Президент РФ также призвал спецслужбы «более решительно действовать» в защите информационных ресурсов, борьбе с преступлениями в сфере экономики и противодействии коррупции.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес РФ в использовании на Украине иранских дронов.
Эстония планирует передать Украине медицинские мобильные амбулатории.
Эстония также заявила, что может приобщиться к развитию медицинской инфраструктуры там, где она была разрушена.
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный попросил президента Украины Владимира Зеленского подписать закон, который ужесточает наказание за невыполнение приказа украинскими военными.
«Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему — усиление ответственности за самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой, и прошу президента подписать закон», — заявил Залужный.
МИД России обвинил ЕС в попытке «скрыть причастность к преступлениям» на Украине. Так ведомство прокомментировало инициативу ЕС о создании трибунала по Украине.
«Создание такого «трибунала», правильнее говорить – псевдотрибунала, без участия нашей страны и ее согласия является юридическим нонсенсом, его «вердикты», если до них все-таки дойдет, мы никогда не признаем», — заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Европейская комиссия в конце ноября предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН.
Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности должны сделать все для максимального обеспечения безопасности, заявил Владимир Путин.
Под обстрел с украинской стороны попала территория Суземского района Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате в поселке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», — написал он.
Богомаз позднее уточнил, что из-за обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути.