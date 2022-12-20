Премьер Великобритании намерен лишить Россию возможности перегруппировывать войска

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал пресечь «способность России перегруппировываться и пополнять запасы», пишет Washington Examiner. Он уверен в необходимости подавления военного потенциала РФ, так как «ожидает затяжной конфликт в следующем году».

Призыв Сунака

Риши Сунак выступил на саммите лидеров Северной Европы, который состоялся под руководством Великобритании. Он уверен, что Украина должна получать все больше видов западной военной помощи, пишет Washington Examiner.

«Мы должны продолжать фокусироваться на ослаблении способности России перегруппировываться и пополнять запасы. И это означает, что нужно заняться ее цепочками поставок и прекратить международную поддержку — в частности, я имею в виду Иран и оружие, которое он в настоящее время поставляет России, о чем мы должны очень решительно заявлять», — приводит издание слова британского премьера.

По мнению авторов статьи, этот призыв Сунака – свидетельство того, что «ведущие западные державы видят необходимость подготовиться к более масштабным обязательствам по поставкам военной техники Украине». Журналисты уверены, что президент России Владимир Путин «опирается на свои оставшиеся международные отношения, особенно с Ираном», который, «по словам президента Украины Владимира Зеленского, предоставил новую партию военных беспилотников российским ВС».

Авторы материала напомнили, что накануне премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что считает важным «продолжать противостоять любому российскому шантажу».

«Я думаю, что Украина должна говорить нам, что им нужно и когда им это нужно, а не наоборот. И я убежден, что мы должны продолжать эти усилия столько, сколько необходимо, пока Украина не выиграет, а Россия не проиграет. В наших непосредственных интересах как региона, чтобы это действительно произошло», — приводятся в статье его слова.

Сунак также пообещал, что Соединенное Королевство в следующем году предоставит столько же или больше помощи Киеву, чем в нынешнем (2,3 миллиарда фунтов). По его словам, Великобритания предоставит в том числе «крупный артиллерийский пакет». Гутерриш заявил, что переговоры о мире на Украине в ближайшее время вряд ли возможны Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что переговоры о мире на Украине в ближайшее... 19 декабря 18:41

«Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв России к прекращению огня совершенно бессмысленен в нынешних условиях. Я думаю, что это был бы ложный призыв, он был бы использован Россией для перегруппировки, усиления своих войск, и пока они не уйдут с завоеванной территории, не может и не должно быть никаких настоящих переговоров», — заявил Сунак накануне на саммите объединенных экспедиционных сил в Риге.

Встреча в Риге

В рижском саммите приняли участие лидеры Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Великобритании, сообщили «Известия». А президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи.

По информации Washington Examiner, это была «дружеская встреча», так как «эти страны образуют блок, который, по выражению Сунака, «взял на себя ведущую роль в поддержке».

«Нота разочарования всплыла в какой-то момент, когда Зеленский повторил свои просьбы о предоставлении систем тяжелого вооружения, которые адресовал Германии и Франции — западноевропейским тяжеловесам, которые оказались более нерешительными, чем Великобритания», — отмечается в статье.

Авторы материала добавили, что Сунак заверил Зеленского в «полной солидарности» с усилиями Украины по «продолжению борьбы и возвращению территории, захваченной Россией». Генсек ООН Гутерриш считает, что в 2023 году конфликт на Украине может быть завершен Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает возможным добиться завершения конфликта на Украине... 19 декабря 22:22

«Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку, и сегодня мы потратим оставшееся время на обсуждение того, как лучше всего мы можем продолжать поддерживать вас и предоставлять все, что вам нужно. Спасибо за то, что вы говорите так красноречиво и убедительно, и предоставьте нам возможность продолжить все это и вернуться к вам с дополнительной помощью, в которой вы нуждаетесь», — подчеркнул британский премьер.

19 ноября ABC News сообщили, что Лондон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на сумму в £50 млн. Он включает в себя 125 зенитных орудий, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками. Отмечается, что он дополняет еще одну очередную оружейную поставку в 1000 зенитных ракет, о которой также было объявлено в ноябре.