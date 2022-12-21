21 декабря 2022, 08:18 Политика Военная операция РФ на Украине. День 301-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 301-й день Григорий Плакучев

close 100% Артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт» вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении Константин Михальчевский/РИА Новости

В Белом доме подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит в среду Вашингтон, выступит с речью перед Конгрессом и встретится с американским лидером Джозефом Байденом. Ожидается, что президент США объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи почти на $2 млрд, в него включат комплексы Patriot. В Запорожской области объявили воздушную тревогу. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.