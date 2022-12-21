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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 301-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 301-й день

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Артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт» вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерийский расчет гаубицы «Гиацинт» вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
В Белом доме подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит в среду Вашингтон, выступит с речью перед Конгрессом и встретится с американским лидером Джозефом Байденом. Ожидается, что президент США объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи почти на $2 млрд, в него включат комплексы Patriot. В Запорожской области объявили воздушную тревогу. В ДНР и ЛНР продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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09:46

ВСУ за сутки 58 раз обстреляли ДНР, пострадавших нет, сообщили в представительстве республики — ТАСС.

09:38

Производитель кофемашин Nespresso и кофейных капсул закроет фирменные магазины в России, пишут «Ведомости».

09:37

Послание Владимира Путина Федеральному собранию в этом году уже не состоится, утверждает «Коммерсантъ». По данным газеты, выступление президента запланировано на 2023 год, оно пройдет перед тем, как Путин расскажет об обстановке в зоне специальной военной операции.

09:34

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с 29 апреля превысил 75 рублей.

09:33

В Киеве третий день идут экстренные отключения электроэнергии — ТАСС.

09:25

Визит Зеленского подчеркивает приверженность США Украине, утверждает Белый дом. Там подтвердили, что президент Украины 21 декабря по приглашению Байдена побывает в Белом доме и Конгрессе.

США не изменят решение не слать войска на Украину, Patriot будет управлять Киев, отметили в Вашингтоне — ТАСС.

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09:24

Байден объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи почти на $2 млрд. Комплексы Patriot включат в новый пакет военной помощи США Украине — ТАСС.

09:22

09:19

В поселке в Горловке при обстреле со стороны ВСУ повреждено здание школы — ТАСС.

09:15

В ЛНР сообщили, что некоторые мобилизованные военные ВСУ якобы оставляют позиции под Соледаром — ТАСС.

09:10

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что удар ВСУ повредил церковь, шесть домов и ЛЭП — ТАСС.

09:03

В ЛНР сообщили об активной подготовке ВСУ к боям в Артемовске — офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что к работам на позициях солдаты ВСУ привлекают гражданское население, в том числе женщин, передает ТАСС.

08:59

Российские и белорусские военнослужащие из состава региональной группировки войск в рамках мероприятий боевого слаживания отрабатывают на одном из полигонов республики ведение боя в городских условиях, сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии — ТАСС.

08:54

В Энергодаре выразили желание перенять опыт образовательных проектов Росатома — ТАСС.

08:50

Поселок Шахты им. М.И. Калинина в Калининском районе Горловки частично обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ, повреждены линии электропередач, ранена мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько — ТАСС.

08:45

В Белоруссии ограничили въезд в пограничную полосу в трех районах на границе с Украиной. Ограничения действуют в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области республики — ТАСС.

08:41

Во всех муниципалитетах Приморья пройдут новогодние утренники для детей участников СВО, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко — ТАСС.

08:36

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз пообещал обеспечить жителей теплом к пику холодов в январе — ТАСС.

08:32

ВСУ в ночь на среду обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня, выпустив три ракеты, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:28

Зеленский находится на пути в Вашингтон, передает телеканал CNN.

08:26

В ГА ООН отметили, что запросов на возобновление спецсессии по Украине не поступало — ТАСС.

08:24

Правительство Японии планирует оказать помощь Украине в разминировании, организовав обучение саперов и предоставив оборудования для поиска мин, сообщает Yomiuri.

08:15

В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о взрывах. В регионе объявили воздушную тревогу — ТАСС.

08:13

В ООН сообщили, что не знают о возможном визите Зеленского в штаб-квартиру организации — ТАСС.

08:11

США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot, передает агентство Associated Press.

08:09

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер назвал ошибкой «попытку Запада сделать из Украины военную базу» — ТАСС.

08:07

Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретится с президентом США Джо Байденом, их встреча прорабатывается, передает телеканал CNN.

08:06

Президент Украины Владимир Зеленский посетит в среду, 21 декабря, Вашингтон и выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Global Look Press
08:04

«Франция, поставляя Украине вооружения, автоматически выставляет себя стороной конфликта, говорить о каких-либо гарантиях или посреднической роли ее президента Эмманюэля Макрона безосновательно», — считает бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, которого цитирует ТАСС.

08:02

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что уже давно не общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что перед этим разговором хотел бы созвониться с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 301-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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