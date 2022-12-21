Пелоси настоятельно попросила конгрессменов прийти на встречу с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский летит в США, чтобы выступить перед обеими палатами конгресса и лично встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Это первая зарубежная поездка украинского лидера с начала российской военной спецоперации.

Первая заграничная поездка Зеленского

Зеленский планирует посетить в среду Вашингтон, чтобы выступить на совместном заседании палат конгресса и встретиться с Байденом, сообщает Axios. Авторы статьи отметили, что это первая зарубежная поездка украинского лидера спустя 300 дней после начала военной спецоперации России. AP: США передадут Украине ЗРК Patriot в новом пакете военной помощи на $1,8 млрд Соединенные Штаты направят Украине пакет военной помощи на сумму $1,8 млрд, который впервые будет... 21 декабря 07:44

Информацию о визите президента Украины подтвердили в Белом доме. Представитель администрации Джо Байдена заявил журналистам, что Зеленский обсудит с американским коллегой стратегическую ситуацию на поле боя, а также помощь Киеву со стороны стран Запада и антироссийские санкции.

«На встрече президенту Байдену представится возможность провести с президентом Зеленским глубокую стратегическую дискуссию о дальнейших действиях на поле боя, о возможностях в сфере обучения, которые США и наши союзники будут продолжать предоставлять Украине, о (антироссийских – «Газета.Ru») санкциях и мерах экспортного контроля, которые мы ввели и будем продолжать ужесточать и усиливать», — сказал представитель Белого дома на брифинге.

Он также уточнил, что поездка Зеленского состоится по приглашению Джо Байдена. По словам чиновника, «речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется».

Представитель Белого дома отметил, что президент России ошибся в том, что «украинцы уступят, а НАТО будет разобщена», а также в том, что недооценил способность Соединенных Штатов «оставаться» с Украиной, «что продемонстрирует этот визит».

В офисе президента Украины также подтвердили визит Зеленского в Соединенные Штаты.

«После посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте президент Украины Владимир Зеленский отправился в Соединенные Штаты Америки с официальным визитом», — говорится в Telegram-канале офиса главы государства.

Журналисты Axios считают, что визит украинского лидера «станет мощным сигналом о том, что поддержка США Украины работает».

«На этой неделе конгресс готов выделить Украине дополнительную военную и экономическую помощь в размере 45 миллиардов долларов в рамках своего сводного законопроекта о финансировании в размере 1,7 триллиона долларов, в результате чего общая помощь США превысит 100 миллиардов долларов», — говорится в статье.

Источники сообщили изданию, что «полиция Капитолия США усиливает меры безопасности».

Визит в конгресс

Зеленский «уже находится на пути в Вашингтон», сообщили CNN два источника, пожелавших остаться анонимными.

«Визит в Белый дом <…> будет закрытым из соображений безопасности, будет включать встречу с Байденом и высшими должностными лицами администрации, и планируется, что он совпадет с намерением администрации направить стране новый пакет помощи в области обороны. Байден объявит о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму 1,8 миллиарда долларов во время ожидаемого визита, что станет значительным увеличением помощи, включая ракетные комплексы Patriot», — говорится в статье.

Авторы материала уточнили, что после встречи с американским лидером Зеленский отправится на Капитолийский холм, где в среду вечером выступит перед обеими палатами конгресса США.

По информации телеканала, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «звонила членам парламента, призывая их прийти в Капитолий в среду из-за опасений, что зал будет пуст перед праздничными каникулами».

Кроме того, ее обращение было опубликовано на сайте палаты представителей США.

«Как вы знаете, завтра мы планируем возобновить сессию, чтобы завершить наши дела за год <…> Я призываю всех членов физически присутствовать на нашем заседании в среду вечером», — говорится в сообщении.

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, член Республиканской партии, ультраправый политик Марджори Тейлор Грин, известная своей верой в теории заговора, сочла визит Зеленского в США «абсурдом».

«Конечно же, теневой президент должен прийти в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины. Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — написала она на своей странице в Twitter.