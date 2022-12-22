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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 302-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 302-й день

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Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении

Работа артиллерийского расчета на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер США Джо Байден поддержал проведение саммита для обсуждения способов урегулирования конфликта. ВСУ обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в Донецке, где в этот момент находились экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Оба получили ранения. Доллар впервые с апреля подорожал до 71 рубля. Сенатор Андрей Клишас пообещал, что в России не будут вводить ограничения на выезд из страны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09.47

Состояние раненных в Донецке Рогозина и Хоценко удовлетворительное — Пушилин

09.30

Мобильные приложения «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес» пропали из AppStore. «Все ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают стабильно и без ограничений», — говорится в сообщении кредитной организации в Telegram.

09.16

09.12

Боевая работа артиллерии ВС РФ в Донецке.

08.55

Владимир Зеленский прилетел в США, чтобы получить более современные вооружения для проведения наступательных операций, но так и не смог этого добиться, пишет WP. Представители министерства обороны США заявили, что у Украины уже достаточно танков, а американские M1 Abrams, которые просит Киев, слишком сложны в обслуживании. Отвечая на совместной пресс-конференции на вопрос о ракетах, которые позволили бы украинским силам поражать цели на территории России, Байден предупредил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО. «Они не собираются воевать с Россией», — подчеркнул политик.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 21 декабря 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 21 декабря 2022 года

Leah Millis/Reuters
08.42

ВСУ формируют ударные батальонно-тактические группы с бронетехникой и артиллерией на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Купянск выявлено формирование батальонно-тактических групп, усиленных бронетехникой и артиллерией», — рассказал он.

08.29

За прошедшие сутки два мирных жителя ДНР погибли, еще 10 пострадали — штаб теробороны

08.20

08.07

Американская компания Kellogg, которая производила чипсы под торговой маркой Pringles, собирается продать российский бизнес группе компаний «Черноголовка», сообщают источники «Коммерсанта». Сделка может быть закрыта в начале 2023 года.

08.04

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин находится в больнице. Он получил ранения при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке со стороны ВСУ, угрозы для жизни нет. Пострадал также председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

08.02

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 71 рубль впервые с 29 апреля. Евро подорожал до 76 рублей.

08.00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 302-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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