Военная операция РФ на Украине. День 302-й

Мобильные приложения «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес» пропали из AppStore. «Все ранее установленные приложения на устройствах с iOS и Android работают стабильно и без ограничений», — говорится в сообщении кредитной организации в Telegram.
Владимир Зеленский прилетел в США, чтобы получить более современные вооружения для проведения наступательных операций, но так и не смог этого добиться, пишет WP. Представители министерства обороны США заявили, что у Украины уже достаточно танков, а американские M1 Abrams, которые просит Киев, слишком сложны в обслуживании. Отвечая на совместной пресс-конференции на вопрос о ракетах, которые позволили бы украинским силам поражать цели на территории России, Байден предупредил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО. «Они не собираются воевать с Россией», — подчеркнул политик.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 21 декабря 2022 годаLeah Millis/Reuters
ВСУ формируют ударные батальонно-тактические группы с бронетехникой и артиллерией на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Купянск выявлено формирование батальонно-тактических групп, усиленных бронетехникой и артиллерией», — рассказал он.
Американская компания Kellogg, которая производила чипсы под торговой маркой Pringles, собирается продать российский бизнес группе компаний «Черноголовка», сообщают источники «Коммерсанта». Сделка может быть закрыта в начале 2023 года.
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин находится в больнице. Он получил ранения при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке со стороны ВСУ, угрозы для жизни нет. Пострадал также председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 71 рубль впервые с 29 апреля. Евро подорожал до 76 рублей.