Военная операция РФ на Украине. День 302-й

08.55

Владимир Зеленский прилетел в США, чтобы получить более современные вооружения для проведения наступательных операций, но так и не смог этого добиться, пишет WP. Представители министерства обороны США заявили, что у Украины уже достаточно танков, а американские M1 Abrams, которые просит Киев, слишком сложны в обслуживании. Отвечая на совместной пресс-конференции на вопрос о ракетах, которые позволили бы украинским силам поражать цели на территории России, Байден предупредил, что такое вооружение может разрушить единство НАТО. «Они не собираются воевать с Россией», — подчеркнул политик.