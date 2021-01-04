МИД РФ отреагировал на слова Помпео картиной об отступлении Наполеона

Министерство иностранных дел России отреагировало на слова госсекретаря США Майка Помпео о жестком курсе в отношении Москвы картиной Адольфа Нортена «Отступление Наполеона». Соответствующая публикация размещена на странице МИД в Twitter.

Ранее Помпео заявил, что ни одна президентская администрация не проводила настолько жесткий курс в отношении России, как администрация Дональда Трампа.

Под картиной Наполеона российское ведомство оставило ироничное высказывание: «Так держать, крутые парни».

В США не раз выступали с антироссийскими заявлениями. Ранее Помпео уже называл Россию главным врагом Соединенных Штатов. В Москве же считают, что подобные высказывания не помогут решить внутренние американские проблемы, а поведение госсекретаря сравнили с «антироссийской горячкой».

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