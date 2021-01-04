Лукашенко и Медведев обсудили российско-белорусское сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провели телефонные переговоры, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В ходе переговоров стороны обсудили российско-белорусское сотрудничество, указано в сообщении.

Кроме того, Медведев и Лукашенко затронули вопросы международной повестки и обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.

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