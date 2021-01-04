Лукашенко объявил 2021 год Годом народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об объявлении 2021 года Годом народного единства, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В пресс-службе пояснили, что такое решение было принято для консолидации общества и сплочения белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны.

Ранее сообщалось, что в ходе своего новогоднего обращения к нации Лукашенко призвал сделать наступивший год Годом народного единства.

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