США считают «ядерным шантажом» решение Ирана обогащать уран до 20%

США считают решение Ирана обогащать уран до 20% «ядерным шантажом». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя американского госдепартамента.

«Обогащение урана до 20%, которое Иран проводит в Фордо, — это явная попытка усилить кампанию ядерного шантажа», — говорится в сообщении.

Представитель госдепа выразил уверенность, что МАГАТЭ будет отслеживать и сообщать о любой новой ядерной деятельности Ирана.

Ранее Иран запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. До этого Тегеран ратифицировал закон «Стратегическая мера по отмене санкций», предполагающий производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.

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