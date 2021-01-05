Сторонников Трампа попросили не приносить оружие на акции протеста против победы Байдена

Полиция Вашингтона просит сторонников действующего президента Дональда Трампа не приносить оружие на акции протеста против утверждения Конгрессом Джо Байдена президентом страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, власти Вашингтона призвали сотни солдат национальной гвардии быть готовыми оказать помощь в наведении порядка.

«Мы получили определенную информацию о том, что есть лица, которые намеренны пронести огнестрельное оружие в наш город, и это недопустимо», — заявил начальник городской полиции Роберт Конти.

Он добавил, что любой, кто будет вооружен или же будет провоцировать насилие, подлежит аресту.

В столичном округе США действуют одни из самых строгих законов об оружии, он запрещает открытое ношение оружия или владение пистолетами без местной лицензии.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

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