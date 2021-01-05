Трамп намерен выиграть в 8 штатах, где он официально проиграл

Действующий президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии, заявил, что намерен доказать свою победу в восьми штатах, где в ходе выборов, по официальным данным, он проиграл. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», — говорится в сообщении.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп наградил защищавшего его в ходе «российского дела» конгрессмена

— Трамп пообещал показать «реальные» итоги выборов президента США

— Байден: Трамп не выполняет свою работу