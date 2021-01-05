Экс-министры обороны США предостерегли от использования военных в предвыборных спорах

Десять бывших министров обороны США, в том числе Дональд Рамсфелд и бывший вице-президент Дик Чейни предостерегали от использования вооруженных сил для разрешения споров по поводу президентских выборов в стране. Об этом сообщает Washington Post.

Министры обеспокоены тем, что действующий президент Дональд Трамп может применить Закон о восстании в случае вспышки насилия, когда Конгресс будет подсчитывать голоса выборщиков 6 января, а затем использует вооруженные силы для повторных выборов в некоторых штатах.

«Мирная передача власти — отличительные черты нашей демократии», — говорится в сообщении.

Бывшие министры предупредили, что вовлечение военных «приведет нас на опасную, незаконную и неконституционную территорию».

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

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