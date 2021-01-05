Трамп на митинге в Джорджии в очередной раз заявил о победе на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о своей победе на выборах главы государства во время выступления в штате Джорджия на митинге в поддержку переизбрания в Сенат законодателей Дэвида Пердью и Келли Леффлер, передает ТАСС.

«Я участвовал в двух выборах и выиграл каждые, вторые выборы — с еще большим успехом <...> Мы выиграли во Флориде и Огайо с рекордными показателями, победили в Айове [с преимуществом] 8,2%», — заявил Трамп.

По словам республиканца, он вышел вперед на 293 тыс. голосов в Мичигане, на 112 тыс. в штате Вашингтон, в Висконсине — на 356 тыс. А также он заявил о преимуществах в Джорджии и в штате Пенсильвания, где набрал на 700 тыс. голосов больше Джо Байдена.

«Мне следовало бы подняться на трибуну и сказать: «Большое спасибо за эту замечательную победу <...> Я опротестую утверждение [итогов голосования выборщиков], мы сделаем это», — подчеркнул американский президент, добавив, что выдвинет рабочих страны на первое место.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

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