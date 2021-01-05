Мемуары Байдена появятся на книжных полках в России

Мемуары избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена «Сдержать обещания: в жизни и политике» впервые будут изданы в России на русском языке в апреле текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издательство «Эксмо».

Мемуары американского политика впервые увидел свет в 2007 году, когда он был сенатором, в них демократ рассказывает о семье, президентских выборах, работе на посту вице-президента и других вещах. Книга супруги Байдена Джилл «Куда проникает свет: построение семьи, открытие себя» появится в книжных магазинах в мае 2021 года.

Также в марте в России читатели смогут ознакомиться в работой вице-президента США Камалы Харрис «Истины, которым мы следуем: американский путь». В этой книге говорится о ее жизни на посту генерального прокурора Калифорнии.

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