Песков признался, что после жесткой критики Путина «жить не хочется»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что после жесткой критики российского лидера Владимира Путина «жить не хочется». Об этом он сказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, которое было опубликовано 5 января на его YouTube-канале.

По его словам, глава государства критикует его не часто, но бывают ситуации, которые потом необходимо исправлять.

«Я сталкивался с серьезной критикой президента <...> Жить сразу не хочется», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что критика Путина «бывает жесткой», но при этом «как правило, есть возможность высказать свою точку зрения».

«Не всегда соглашается, но слышит», — сказал Песков, отметив, что любая несущественная ошибка на уровне главы государства может стать очень серьезной.

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