Песков рассказал о работе Путина с перерывами на «человеческую жизнь»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью Владимиру Соловьеву, что глава государства Владимир Путин постоянно работает с небольшими перерывами на «человеческую жизнь».

По словам Пескова, президент постоянно находится на рабочем посту.

«Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь», — сказал Песков.

При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, хотел бы он для себя такой образ жизни.

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