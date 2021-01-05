Песков рассказал о работе Путина с перерывами на «человеческую жизнь»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью Владимиру Соловьеву, что глава государства Владимир Путин постоянно работает с небольшими перерывами на «человеческую жизнь».
По словам Пескова, президент постоянно находится на рабочем посту.
«Фактически он живет на работе с маленькими пятиминутками на человеческую жизнь», — сказал Песков.
При этом Песков отрицательно ответил на вопрос, хотел бы он для себя такой образ жизни.
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