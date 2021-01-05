Лукашенко заявил, что его и Путина «намертво» загнали в одну команду

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что их с президентом России Владимиром Путиным «намертво загнали» в одну команду на политической арене. Об этом он сказал в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

«Нас загнали уже намертво в одну команду», — сказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что в хоккее лидеры также играют в одной команде. По его словам, Путин не играет с ним в разных командах.

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