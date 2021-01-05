Лукашенко: вопрос о моем президентстве можно решить только на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о его президентстве может быть решен только на выборах, передает «БелТА».

«Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось», — сказал глава государства в ходе посещения завода «Горизонт» в Минске.

Лукашенко добавил, что он «не враг собственному народу» и желает спокойствия в Белоруссии.

В республике пятый месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко объявил 2021 год Годом народного единства

— В Белоруссии пригрозили ответственностью организаторам протестов из-за рубежа

— В Белоруссии хотят «переработать» законодательство с учетом протестов