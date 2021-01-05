Лукашенко назвал «своими людьми» оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «своими людьми» оппонентов действующей власти и призвал их не нарушать законы страны. Об этом он сказал во время своего визита в холдинг «Горизонт» во вторник, 5 января, передает агентство «БелТА».

«Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало», — сказал белорусский глава государства об оппозиционерах.

Кроме того, он призвал не нарушать закон и каждому заботиться о собственных делах, развивать производство и не забывать о себе и своей семье, о том, где им впоследствии работать.

«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет», — подчеркнул Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов президентских выборов, победителем которых в очередной раз оказался Александр Лукашенко. Участники акций не признают оглашенные властями республики итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

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