Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.
Отмечается, что глава государства вместе со своей семьей встретил Новый год в Лондоне. 3 января ему прооперировали ногу.
«Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат», — рассказали в аппарате президента.
В настоящее время Саркисян находится на самоизоляции, он будет работать дистанционно.
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