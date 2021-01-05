Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Президент Армении заразился коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Отмечается, что глава государства вместе со своей семьей встретил Новый год в Лондоне. 3 января ему прооперировали ногу.

«Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат», — рассказали в аппарате президента.

В настоящее время Саркисян находится на самоизоляции, он будет работать дистанционно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В Абхазии рассказали о состоянии заразившегося COVID-19 президента

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.