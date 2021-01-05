Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Отмечается, что глава государства вместе со своей семьей встретил Новый год в Лондоне. 3 января ему прооперировали ногу.

«Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат», — рассказали в аппарате президента.

В настоящее время Саркисян находится на самоизоляции, он будет работать дистанционно.

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