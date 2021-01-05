Меркель созвала кризисную встречу по вопросам вакцинации от COVID-19 в ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель созвала кризисную встречу на 6 января в Берлине относительно вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что германский лидер таким образом реагирует на критику в адрес министра здравоохранения Йенса Шпана за темпы вакцинации. В настоящее время в Германии привиты менее 0,5% населения. Ранее Шпан говорил, что к лету 2020 года все жители страны получат предложение записаться на прививку. Однако официально в ЕС началась вакцинация в конце декабря.

На встрече политики, предположительно, обсудят способы увеличения производства препарата от COVID-19. Для этого в ведомстве канцлера планируют сформировать специальную рабочую группу, в которую войдут Шпан, министр экономики Петер Альтмайер, вице-канцлер, глава Минфина Олаф Шольц, а также глава аппарата канцлера Хельге Браун.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Меркель обсудили перспективы производства вакцин от COVID-19