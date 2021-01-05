Трамп не полетит в Шотландию за день до инаугурации Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дирр прокомментировал публикацию газеты The Sunday Post, которая со ссылкой на неназванные источники в аэропорту Глазго Прествик сообщила, что президент США Дональд Трамп, возможно, планирует поездку в Шотландию за день до инаугурации нового главы Соединенных Штатов Америки, а на 19 января в эту воздушную гавань ожидается прибытие американского военного Boeing 757. Об этом он сказал в эфире Fox News.

По его словам, Трамп сам сообщит о своих планах на эту дату.

Голосование за нового президента проходило в США в начале ноября. За Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а Трамп получил 232 голоса. Теперь полученные результаты 6 января должен утвердить конгресс. Инаугурацию американского лидера планируют провести 20 января. Из-за пандемии церемонию решили провести в усеченном формате, а парад пройдет в режиме онлайн.

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