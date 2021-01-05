В Крыму заявили об отсутствии планов воевать с Украиной за воду

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что заявление Киева о возможном «вторжении российской армии» на территорию Украины, является ложью, передает РИА «Новости».

Ранее в январе на сайте Службы безопасности Украины была опубликована информация о якобы вероятном «вторжении российской армии» в страну.

Парламентарий указал, что украинские власти продолжают тиражировать мифы о российской агрессии.

«Чем чудовищнее ложь, тем больше людей можно ввести в заблуждение. Это давно известный грязный прием. Мы не собираемся захватывать никакие каналы и чужие территории, но своего не отдадим», — сказал Гемпель.

Он подчеркнул, что вопрос с водообеспечением полуострова «будет решен без Украины и не военным путем».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Круче Афганистана»: в Киеве заявили о готовности к наступлению на Россию

— Украина намерена препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму

— Украинская разведка предупредила о подготовке «вторжения России» в страну