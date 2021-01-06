Трамп снова утверждает, что Пенс может изменить итог выборов

Действующий президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию со словами вице-президента страны Майка Пенса о предстоящем заседании Конгресса, на котором будут утверждены результаты выборов президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным издания, Пенс сказал Трампу во время обеда во вторник, 5 января, что он не сможет повлиять на итоги выборов, поскольку не имеет таких полномочий.

Глава Белого дома назвал публикацию газеты «фейковыми новостями», отметив, что Пенс «никогда такого не говорил».

Кроме того, Трамп снова выразил уверенность в том, что вице-президент может повлиять на принятие результатов выборов. По его словам, Пенс обладает такими полномочиями и согласен с его позицией.

В среду, 6 января, вице-президент США будет председателем на совместной сессии конгресса страны, в ходе которой будут утверждены итоги прошедших выборов.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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