Республиканцы лидируют после подсчета более 90% голосов на выборах в сенат в Джорджии

В штате Джорджия избирательные участки подсчитали уже 91% бюллетеней в рамках второго тура сенатских выборов. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно представленным результатам, член Республиканской партии Келли Леффлер получает 51,1% поддержки избирателей, а ее противник демократ Рафаэль Уорнок набирает 48,9% голосов.

При этом с 51,5% бюллетеней лидирует республиканец Дэвид Пердью. Его соперник, представитель Демократической партии Джон Оссофф, набирает 48,5% поддержки избирателей.

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