Буш-младший намерен посетить инаугурацию Байдена

Экс-президент США республиканец Джордж Буш-младший намерен присутствовать на церемонии инаугурации избранного американского президента Джо Байдена. Об этом в Twitter рассказал представитель бывшего главы государства Фредди Форд.

Он уточнил, что на церемонии вступления демократа в должность Буш-младший намерен присутствовать с женой.

При этом, по данным Associated Press, другой бывший глава Белого дома Джимми Картер не намерен присутствовать на официальном мероприятии. Однако чета Картера направила наилучшие пожелания Байдену и вице-президенту Камале Харрис, а также высказалась, что «надеется на успех их администрации».

Агентство отмечает, что экс-президент Картер, которому 96 лет, и его 93-летняя супруга Розалин остаются в своем имении в Джорджии с момента начала пандемии коронавируса.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

Ожидается, что инаугурация пройдет 20 января. До этого в среду, 6 января, американский конгресс должен утвердить результаты голосования на выборах президента страны.

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