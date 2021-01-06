Путин утвердил создание фонда помощи детям с редкими заболеваниями

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями «Круг добра», сообщается на сайте Кремля.

«Основной целью деятельности Фонда является реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи <...> детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями», – отмечается в тексте документа.

Кроме того, фонд займется обеспечением таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации.

В соответствии с указом, учредителем фонда является Министерство здравоохранения России, деятельность фонда осуществляется за счет средств федерального бюджета и добровольных взносов.

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