Спикер парламента и глава МВД Сербии привились «Спутником V»

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин и спикер парламента страны Ивица Дачич прошли вакцинацию от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V», сообщает РИА «Новости».

По словам Дачича, сербские официальные лица намерены выбирать препараты разных компаний, чтобы поддержать вакцинацию. Так, премьер-министр Сербии Ана Брнабич привилась вакциной от Pfizer BioNTech, а президент страны Александр Вучич намерен принять вакцину «от еще какого-то производителя».

«Мы этим хотели показать, что верим в вакцинацию и таким образом подержать этот процесс», – подчеркнул Дачич.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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