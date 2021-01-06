ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы

Европейский союз отказывает признавать новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ходе брифинга. Его слова приводит ТАСС.

Евросоюз намерен продолжить поддерживать «единственного избранного», с точки зрения Брюсселя, представителя Венесуэлы Хуана Гуайдо, подчеркнул Стано.

Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря. По данным ЦИК, победу одержал проправительственный блок «Великий патриотический полюс». Представители оппозиции заявляют, что не намерены признавать достоверность результатов.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против политики «Единой социалистической партии Венесуэлы», которая находится у власти. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро.

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