Трамп призвал Пенса быть мужественнее и не отдать победу на выборах Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп в очередной раз обратился к вице-президенту страны Майклу Пенсу с просьбой повлиять на итоги выборов и не допустить победы Джо Байдена.

В своем Twitter Трамп написал, что штаты хотят исправить свои голоса, которые были основаны на нарушениях и мошенничестве.

«Все, что нужно сделать Пенсу, — это отправить их (голоса. — «Газета.Ru») обратно в штаты, и мы выиграем. Сделай это, Майк, время для крайнего мужества!» — добавил Трамп.

В среду, 6 января, вице-президент США будет председателем на совместной сессии конгресса страны, в ходе которой будут утверждены итоги прошедших выборов. Известно, что Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов.

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