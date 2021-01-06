Британский посол заявила, что РФ и КНР не должны выйти победителями из пандемии

Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Об этом она сказала в интервью телеканалу Bloomberg.

Она подчеркнула, что не хотела бы однажды «обнаружить китайские стандарты» в сферах искусственного интеллекта и кибернетики.

По ее мнению, возможное лидерство Китая в технологических областях несет опасность. Пирс сравнила эту ситуацию с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

Дипломат добавила, что новые технологии должны приносить выгоду «открытым рынкам», поэтому США и Великобритании предстоит «противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России» после пандемии.

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