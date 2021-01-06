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Новости политики

Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС) от города Могилева. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».

«Лукашенко снова избрали! Президента выбрали делегатом ВНС», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля 2021 года в Минске. Общая численность участников и приглашенных лиц ВНС составит 2 700 человек. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

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